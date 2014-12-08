انتصاب مدیرعامل جدید صنایع شیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنایع شیر ایران «پگاه»، علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره صنایع شیر ایران «پگاه» منصوب و معرفی شد. براساس این گزارش رومی حدود 28 سال سابقه مدیریتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی‌، موسسات خیریه کشور‌، شرکت‌های خصوصی و صنایع شیرایران را دارد . وی ازجمله مدیران برگزیده کشور است و طی سالهای طولانی مدیریت پگاه تهران و پگاه اصفهان رانیز برعهده داشته است.

همچنین حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور به عنوان عضو جدید هیئت مدیره صنایع شیر ایران معرفی شد.

در مراسم تودیع ومعارفه، از تلاش‌های 5 ساله امیر باروتکوب در سمت مدیر عامل صنایع شیر ایران و اسدیان در سمت نایب رییس هیئت مدیره تقدیر شد.