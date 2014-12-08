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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

انتصاب مدیرعامل جدید صنایع شیر ایران

انتصاب مدیرعامل جدید صنایع شیر ایران

علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره صنایع شیر ایران «پگاه» منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنایع شیر ایران «پگاه»، علی رومی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره صنایع شیر ایران «پگاه» منصوب و معرفی شد. براساس این گزارش رومی حدود  28 سال سابقه مدیریتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی‌، موسسات خیریه کشور‌، شرکت‌های خصوصی و صنایع شیرایران را دارد . وی ازجمله مدیران برگزیده کشور است و طی سالهای طولانی مدیریت پگاه تهران و پگاه  اصفهان رانیز برعهده داشته است.

 همچنین حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور به عنوان عضو جدید هیئت مدیره صنایع شیر ایران معرفی شد.

 در مراسم تودیع ومعارفه، از تلاش‌های 5 ساله  امیر باروتکوب در سمت مدیر عامل صنایع شیر ایران و اسدیان در سمت نایب رییس هیئت مدیره تقدیر شد.

کد مطلب 2438748

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