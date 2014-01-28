200 میلیون دلار ارزآوری از محل صادرات صنایع شیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیپور اظهارداشت: خش عمده مشکلات صنایع لبنی شامل مواد اولیه، بسته بندی، قطعات یدکی و ماشین آلات فرآوری که باید از خارج تامین شود با این میزان ارزآوری حل شده است.

وی با تاکید بر اینکه، صادرات خط مقدم حماسه اقتصادی است، اظهار داشت: برای دستیابی به حماسه اقتصادی باید صادرات محور عمل کنیم و به امر صادرات توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تولید و صادرات محصولات لبنی نداریم و صنایع لبنی کشور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند، افزود: این شرکت با راه اندازی خط تولید پنیر یواف در سال 79 به خودکفایی رسید و پس از آن بحث صادرات محصولات لبنی مطرح و در برنامه ریزی های شرکت صنایع شیر ایران قرار گرفت.

علیپور گفت: ارزش صادرات محصولات لبنی این شرکت در سال 88 معادل 294 میلیون دلار، سال 89 معادل 381 میلیون دلار، سال 90 معادل 553 میلیون دلار، سال 91 معادل 635 میلیون دلار و در 9 ماهه نخست سال جاری 447 میلیون دلار بوده که رشد مطلوبی داشته است.

وی افزود: دلیل کاهش صادرات 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته به دلیل اعمال تعرفه صادراتی و ممنوعیت صادرات برخی محصولات بوده است که امیدواریم تا پایان سال جاری طبق برنامه ریزی عمل کنیم.

مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران در خصوص میزان صادرات سال آینده محصولات لبنی این شرکت گفت: در تلاش هستیم طبق برنامه ریزی، میزان صادرات محصولات لبنی این شرکت برای سال آینده حدود 20 درصد افزایش یابد.

وی گفت: هم اکنون صادرات محصولات لبنی به 18 کشور جهان انجام می شود که عمده صادرات ما مربوط به کشورهای عراق و افغانستان است و تلاش داریم تا پایان سال جاری تعداد این کشورها را به 24 مورد برسانیم.

علیپور اظهار داشت: همچنین در نظر داریم برای سال آینده تعداد کشورهای وارد کننده محصولات لبنی ایران به 30 مورد افزایش یابد که در این صورت میزان ارزآوری به 2 برابر افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، هم اکنون محصولات لبنی شرکت صنایع شیر ایران در قالب 270 نوع محصول متنوع به کشورهای منطقه جهان صادر می شود.

وی درباره این سوال که آیا صادرات در سرانه مصرف داخل کشور تاثیری دارد، گفت: به هیچ عنوان میزان صادرات در سرانه مصرف داخل کشور تاثیری ندارد، چرا که پس از تامین محصولات لبنی مورد نیاز داخل کشور مازاد محصول به کشورهای همسایه و اروپایی صادر می شود.

علیپور در خصوص کیفیت شیر و محصولات لبنی تولید داخل گفت: ایران در زمینه کیفیت محصولات لبنی پیشرو است و از استانداردهای جهانی تبعیت می کند، کیفیت صنایع شیر ایران جزء تکنولوژی روز دنیا به شمار می رود و با سایر رقبا برابری دارد، اما برخی از کشورها به دلیل تحریم ها با ایران سختگیرانه برخورد می کنند.

وی ادامه داد: در بین کشورهای منطقه ترکیه نیز یکی از صادرکنندگان مطرح محصولات لبنی است که اجازه صادرات محصولات لبنی ایران را به این کشور نمی دهد. مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر تصریح کرد: این شرکت در هفت سال گذشته برترین صادرکننده ثابت محصولات لبنی در کشور بوده است.

فعالیت صنایع لبنی با 50 درصد ظریف

مشاور مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران هم گفت: صنایع لبنی کشور 12 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید دارند، اما متاسفانه با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند.



حسین چمنی افزود: 40 درصد ارزش صادرات صنایع غذایی کشور مربوط به صنایع لبنی است و این صنعت در اشتغالزایی نقش مهمی دارد.

وی خاطر نشان کرد: دامداری ها به دلیل مشکلات در تامین مواد اولیه تولید تنها با 60درصد ظرفیت خود کار می کنند و مابقی بلااستفاده مانده است.

وی درباره هماهنگی های انجام شده برای تامین محصولات لبنی در سبد کالایی گفت: وجود پنیر در سبد کالایی جای خوشحالی دارد، اما مسوولان به جای استفاده از روغن نباتی که سرانه مصرف آن در کشور بالا و برای سلامتی هم مناسب نیست، در سبد کالایی بهتر بود از فرآورده های لبنی استفاده می کردند که برای سلامتی مفید است.

مشاور مدیرعامل شرکت صنایع شیرایران درباره صادرات و واردات شیرخشک گفت: سال گذشته صادرات و واردات شیرخشک برای تنظیم بازار و تعادل قیمت محصولات لبنی انجام شد، به طوریکه هم اکنون کمبودی در تولید محصولات لبنی نداریم و 15 تا 20 درصد شیرخام کشور به شیرخشک تبدیل می شود که این امر موجب صادرات این محصول شده است.

وی افزود: اما در گذشته سیاستگذاری های نامناسب و نبود توازن درعرضه و تقاضای واردات شیرخشک موجب ایجاد 20 درصد حباب در نرخ شیرخام شد که مصرف کنندگان و صنایع فرآوری هزینه اضافی را پرداخت کردند.

به گفته وی، بهترین حالت این است که دولت دخالتی در این زمینه نکند و بر حسب نیاز و برای تنظیم بازار داخل این محصول را وارد و یا صادر کند.

وی با بیان این که شیرخشک استاندارهای سختگیرانه ای در جهان دارد، اظهار داشت: ایران به دلیل رعایت استانداردهای تولید یکی از صادرکنندگان شیرخشک در جهان است. در حال حاضر شیرخشک صنعتی، شیرخشک نوزاد، پودر آب پنیر، پودر خامه و لاکتوز در کشور تولید و صادر می شود.

چمنی با بیان این که طبق آمارهای کارشناسی، سرانه مصرف محصولات لبنی ۲۲ درصد کاهش یافته است، گفت: این در حالیست که چندی پیش از سوی معاون وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی میزان سرانه مصرف شیر 69.3 کیلوگرم اعلام شد ، در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر باید به ۱۶۵ کیلوگرم برسد.

وی افزود: سرانه مصرف شیر در کشورهای اروپایی بیش از 350 تا 400 کیلوگرم است و سرانه مصرف شیر کشور ما کمتر از نصف میانگین مصرف جهانی است.