به گزارش خبرگزاری مهر، تاجبخش فنائیان در این زمینه گفت: پس از ماه‌ها تلاش مداوم و تحقیقات میدانی گسترده سرانجام مرحله پژوهشی این سریال به پایان رسید و نگارش طرح کلی فیلمنامه آغاز شد.

وی افزود: با استناد به پژوهش‌های به ثبت رسیده، مقاطعی از زندگی این شهید که در روند داستان توجه ویژه‌ای به آنها خواهد شد، مشخص شده است و 3 مقطع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و سال‌های پس از جنگ محورهای اصلی این کار هستند.

فنائیان اعلام کرد: در این 3 مرحله به مراحل مختلفی از جمله مبارزات تهرانی‌مقدم با عناصر ضد انقلاب، فرماندهی عملیات‌های مختلف در طول جنگ تحمیلی و همچنین زندگی شخصی این شهید بزرگوار پرداخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق پیش بینی‌های انجام شده این مجموعه در 30 تا 35 قسمت طراحی خواهد شد و پس از نگارش کامل طرح، گروهی از فیلمنامه‌نویسان مطرح تلویزیون کار نگارش فیلمنامه را آغاز خواهند کرد.

سریال شهید تهرانی‌مقدم به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی در مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.