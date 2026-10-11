به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، در پیامی به مناسبت ارتحال آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری، این ضایعه را موجب تأثر و تألم عمیق دانست.

وی در این پیام اظهار کرد: آیت‌الله حیدری از جمله عالمانی بود که علم را با عمل، معرفت را با معنویت و جایگاه علمی را با تواضع و مردمی‌بودن درآمیخته بود.

مدرسی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این عالم فقید افزود: ساده‌زیستی، صفای باطن، سلوک اخلاقی و انس صمیمانه با مردم، از جلوه‌های ارزشمند شخصیت ایشان به شمار می‌رفت؛ ویژگی‌هایی که سیره عملی یک عالم دینی را در تربیت نفوس، تهذیب اخلاق و هدایت معنوی جامعه اثربخش و ماندگار می‌سازد.

امام جمعه محمدآباد با تأکید بر جایگاه عالمان اخلاق در جامعه اسلامی تصریح کرد: فقدان عالمان اخلاق و اسوه‌های معنویت، صرفاً فقدان یک شخصیت علمی نیست، بلکه محرومیت از سرچشمه‌ای از حکمت، تربیت و هدایت است که آثار و برکات آن در جان شاگردان، ارادتمندان و نسل‌های آینده استمرار می‌یابد.

وی ادامه داد: یاد و نام چنین بزرگانی به واسطه اخلاص در بندگی، مجاهدت در مسیر تعالی اخلاقی و پیوند عمیق با مردم، در حافظه معنوی حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی باقی خواهد ماند.

مدرسی در ادامه، ارتحال آیت‌الله حیدری را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج)، حوزه‌های علمیه، خاندان مکرم آن مرحوم، شاگردان، ارادتمندان و عموم مؤمنان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن عالم دینی، علو درجات، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) را مسئلت کرد.

وی همچنین برای بازماندگان و مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل، اجر جزیل و آرامش قلبی آرزو کرد.

امام جمعه محمدآباد در پایان بر ضرورت پاسداشت میراث علمی و اخلاقی عالمان ربانی و تداوم سیره عملی آنان تأکید کرد و خواستار تلاش حوزه‌های علمیه و جامعه دینی برای زنده نگه‌داشتن چراغ هدایت و معنویت در مسیر تعالی انسان و جامعه اسلامی شد.