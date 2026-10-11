  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

برگزاری نشست «هنر در خدمت سلامت روان جامعه»

برگزاری نشست «هنر در خدمت سلامت روان جامعه»

نشست تخصصی «هنر در خدمت سلامت روان جامعه» در باغ زیبا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، نشست تخصصی «هنر در خدمت سلامت روان جامعه» به همت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با هدف بررسی پیوند هنر و سلامت روان و تبیین ظرفیت‌های هنر در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی، در باغ زیبا برگزار شد.

در این نشست، استادان روان‌شناسی و هنر با تأکید بر نقش هنر در امیدآفرینی، تقویت همدلی، ایجاد احساس امنیت و ارتقای سلامت روان، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.

هنر باید بخشی از زندگی روزمره مردم باشد

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتباط میان هنر، روان‌شناسی، علوم اجتماعی و سلامت گفت: هنر می‌تواند در تقویت همدلی، افزایش تاب‌آوری و سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد.

شفیعی با بیان اینکه هنر نباید صرفاً به جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی محدود شود، تأکید کرد: یکی از خطاهای سیاست فرهنگی این است که هنر را فقط در زمان برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها ببینیم اما هنر باید بخشی از زندگی مردم باشد، نه یک اتفاق مناسبتی.

مسائل فرهنگ، هنر و محتوا به گفتگو نیاز دارند

سید صادق پژمان مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای واسط در ایجاد گفتگو میان بخش‌های مختلف، مسائل فرهنگ، هنر و محتوا را میان‌بخشی دانست و بر ضرورت پیوند میان هنر، سلامت روان و سیاستگذاری فرهنگی تأکید کرد.

پژمان با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل امروز فرهنگ و هنر دیگر صرفاً درون همین حوزه‌ها قابل حل نیستند، اظهار کرد: موضوعات فرهنگ، هنر و محتوا به مسائل میان‌بخشی تبدیل شده‌اند و به همین دلیل نیاز داریم فضاهای گفتگو بیشتر شود. بسیاری از مسائل زمانی قابل حل هستند که افراد و نهادهایی از حوزه‌های مختلف کنار یکدیگر قرار بگیرند و تجربه‌ها و دیدگاه‌هایشان را با هم به اشتراک بگذارند.

هنر روان‌شناس در امیدآفرینی و ایجاد احساس امنیت است

غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران و رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، در نشست تخصصی «هنر در خدمت سلامت روان جامعه» با تأکید بر نقش روان‌شناسان در بهبود کیفیت روابط انسانی گفت: هنر روان‌شناس در امیدآفرینی، مثبت‌اندیشی، بخشایشگری و استفاده از زبان تأیید، تکریم، ترغیب و تشویق است.

افروز با اشاره به اهمیت تاب‌آوری و کیفیت ارتباطات انسانی تأکید کرد: روان‌شناس باید بتواند در مراجعان خود احساس امنیت ایجاد کند و با تقویت آرامش و اعتماد، به بهبود روابط خانوادگی کمک کند.

هنر احساسات درونی انسان را به حرکت درمی‌آورد

علیرضا آقایوسفی دانشیار روان‌شناسی بالینی و سلامت و رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، در این نشست با تشریح پیوند هنر و روان‌شناسی گفت: هنر محصول به جنبش درآمدن و به جنبش درآوردن احساسات است. برخی تجربه‌ها، حتی اگر به‌صورت روشن در حافظه باقی نمانند، می‌توانند بر احساسات و رفتارهای فرد در سال‌های بعد تأثیر بگذارند.

آقایوسفی با بیان اینکه هیجان‌هایی مانند ترس، اضطراب و خشم در اصل کارکرد محافظتی دارند، تأکید کرد: مسئله زمانی شکل می‌گیرد که تجربه‌های گذشته و هیجان‌ها به‌گونه‌ای با یکدیگر پیوند بخورند که فرد در موقعیت‌های کنونی واکنش‌هایی نشان دهد که ریشه آنها را به‌طور کامل نمی‌شناسد.

هنر و سلامت روان می‌توانند ۲ روی یک سکه باشند

رضا پورحسین رئیس دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران، در نشست تخصصی «هنر در خدمت سلامت روان جامعه» با تأکید بر پیوند هنر و سلامت روان گفت: خاستگاه مشترک این ۲ را می‌توان در مفاهیمی مانند زیبایی و معنویت جست‌وجو کرد.

وی با اشاره به نقش نماد، تخیل و خیال در شکل‌گیری هنر اظهار کرد: اگر هنر و سلامت روان خاستگاه مشترکی داشته باشند، می‌توان آنها را ۲ روی یک سکه دانست؛ به‌گونه‌ای که تصویر یکی بدون دیگری کامل نباشد.

هنر فقط سرگرمی نیست

قطب‌الدین صادقی نویسنده، کارگردان تئاتر و استاد هنرهای نمایشی، در این نشست با تأکید بر نقش هنر در سلامت روان فرد و جامعه بیان کرد: هنر می‌تواند تجربه‌ها و احساساتی را بیان کند که انتقال آنها از طریق زبان روزمره دشوار است. هنر و طنز می‌توانند به انسان کمک کنند تا از فشارهای بیرونی فاصله بگیرد و به تعادل درونی بازگردد. هنر همچنین می‌تواند احساسات و تجربه‌های دشوار را به جریان بیندازد و زمینه مواجهه دوباره فرد با آنها را فراهم کند.

این کارگردان تئاتر با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در شکل‌گیری مدنیت عنوان کرد: نشانه مدنیت فقط ساختن و تولید کردن نیست. آنچه به یک جامعه شأن مدنی می‌دهد، تراوشات فکری، فرهنگی و هنری آن است.

هنر باید به بخشی از سیاست سلامت روان تبدیل شود

مجید صفاری‌نیا استاد روان‌شناسی اجتماعی و معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، بر ضرورت استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت هنر در ارتقای سلامت روان تأکید کرد و هنر را یکی از زبان‌های مشترک میان مردم و ملت‌ها دانست.

صفاری‌نیا در بخشی از سخنان خود، موسیقی‌درمانی را به‌عنوان یکی از مداخلات مکمل مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: موسیقی جایگزین درمان‌های اصلی نیست، اما در برخی زمینه‌ها، از جمله کاهش اضطراب و احساس تنهایی، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی در پایان، بر ضرورت همکاری میان هنرمندان، روان‌شناسان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای حرفه‌ای تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به ظرفیت هنر در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری سلامت روان شد.

کد مطلب 6974737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها