به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و موانع مبادلات مرزی استان کردستان با حضور مدیران استانی و فعالان اقتصادی در مرز باشماق مریوان اظهار کرد: برای تحقق فعالیت شبانه‌روزی این مرز، علاوه بر هماهنگی با طرف عراقی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد و کمبود نیرو از طریق جذب نیروهای جدید و اعزام کارشناسان تخصصی جبران می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بازرگانان و کاهش هزینه‌های تجارت افزود: پایانه‌های مرزی باید نقش تسهیل‌کننده در مبادلات اقتصادی داشته باشند و از ماندگاری کالا و توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها که موجب معطل ماندن سرمایه فعالان اقتصادی می‌شود، جلوگیری شود.

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به اقدامات حمایتی این سازمان در دوره‌های بحرانی بیان کرد: با وجود شرایط دشوار اخیر، فعالیت گمرکات کشور متوقف نشد و با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود و ایجاد مسیرهای ویژه، در یکی از مقاطع امکان ترخیص و خروج روزانه ۹ هزار کامیون حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور فراهم شد.

عسگری ادامه داد: برای کمک به تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و تجار، مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی تا خردادماه سال آینده تمدید شده است. همچنین برای فعالان اقتصادی که امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی ندارند، استفاده از چک بانکی معتبر پیش‌بینی شده و بیش از ۴۰۰ قرارداد انبار اختصاصی نیز با بخش خصوصی به امضا رسیده است.

انتقال تشریفات گمرکی به مبدأ برای کاهش توقف کامیون‌ها

وی با تشریح برنامه‌های جدید ساماندهی مرزهای کشور گفت: در چارچوب مصوبه جامع ۹ ماده‌ای و ۳۰ تبصره‌ای، بخشی از فرآیندهای وقت‌گیر تجاری باید پیش از رسیدن محموله به مرز خروجی انجام شود تا پایانه‌ها به محل انباشت کالا و توقف کامیون‌ها تبدیل نشوند.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: اظهار کالا، بررسی اسناد، ارزیابی و نمونه‌برداری باید تا حد امکان در گمرکات مبدأ و داخلی صورت گیرد و کامیون‌ها پس از انجام تشریفات لازم، با بهره‌گیری از مسیر سبز و نظام هوشمند مدیریت ریسک از مرزهای خروجی عبور کنند.

عسگری با انتقاد از تعدد بررسی‌ها و کنترل‌های غیرضروری در مرزها عنوان کرد: تکرار بازرسی‌ها و متوقف کردن کامیون‌ها به دلایل سلیقه‌ای، روند تجارت و ترانزیت را مختل می‌کند؛ از این‌رو، نظارت بر کالا و پلمب محموله‌ها باید به شکل متمرکز و با محوریت گمرک انجام شود.

وی، هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی را یکی از الزامات بهبود مبادلات دانست و تصریح کرد: عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها باید جای خود را به مدیریت یکپارچه و مسئولیت‌پذیری مشخص بدهد تا ضمن افزایش سرعت عبور کالا، امکان رقابت مسیرهای ترانزیتی ایران با کشورهای همسایه حفظ شود.

اختیارات ویژه برای رفع موانع تجار کردستان

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از واگذاری اختیارات قانونی لازم به مدیرکل گمرکات کردستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در فعالیت‌های منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه و مریوان و رسیدگی مؤثرتر به مشکلات بازرگانان استان انجام شده است.

عسگری در ادامه به موضوع مبادلات مرزی و تأمین منافع اقتصادی مرزنشینان پرداخت و اظهار کرد: گمرک برای اجرای سازوکارهای تجارت پیله‌وری و مبادلات مرزی آمادگی دارد و پس از ابلاغ ضوابط نهایی از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت‌ها و تسهیلات قانونی را برای بهره‌مندی مردم منطقه به کار خواهد گرفت.