فعالان تولید و تجارت، رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند

سیدهادی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرش ماشینی این ظرفیت را دارد که با تثبیت مزیت رقابتی پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، به ارزآوری کشور و افزایش اشتغال کمک کند.

وی با قدردانی از تلاش فعالان صنعت فرش، به‌ویژه تولیدکنندگان فرش ماشینی، و نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان در برگزاری این رویداد ابراز کرد: انتظار می‌رود مسئولان نیز همکاری بیشتری با فعالان این صنعت داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریابی و فعالان اقتصادی با تأکید بر نقش تولیدکنندگان و تجار در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروز هر فردی که در عرصه تولید و تجارت کشور نقش‌آفرینی می‌کند و برای پیشرفت اقتصادی تلاش دارد، همانند رزمنده‌ای است که در جبهه مقابله با دشمن فعالیت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار گفت: از ابتدای سال و به‌ویژه از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، با فعال‌سازی قرارگاه شهید سلامی، اقدامات لازم برای تنظیم بازار و تأمین نیازمندی‌های مردم با مشارکت بخش‌های مختلف دنبال شده است.

صالحی ادامه داد: آرامش حاکم بر جامعه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم، حاصل تلاش دست‌اندرکاران، دولتمردان، مسئولان و همراهی خردمندانه مردم و فعالان اقتصادی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تقویت توانمندی اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی می‌تواند این مسیر را مستحکم‌تر کند و همان‌گونه که دشمن در عرصه نظامی شکست خورده است، به لطف الهی با تلاش تولیدکنندگان و فعالان تجارت کشور در عرصه اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.