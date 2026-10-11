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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

هشدار زرد هواشناسی برای ارتفاعات کاشان در روز سه‌شنبه

هشدار زرد هواشناسی برای ارتفاعات کاشان در روز سه‌شنبه

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان از هشدار زرد هواشناسی برای ارتفاعات کاشان در روز سه‌شنبه خبر داد.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات کاشان در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه اظهار کرد: نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی هشدار می دهیم.

وی ابراز کرد: اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار زرد شماره ۴۳، از احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در نیمه غربی استان، از جمله ارتفاعات کاشان، خبر داده است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال بارش‌های رگباری، وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در این مناطق وجود دارد که می‌تواند مخاطراتی از جمله جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، شکستن درختان کهنسال و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی را به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق مرتفع و همچنین انجام فعالیت‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

کد مطلب 6974849

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