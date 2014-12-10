اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به اردوهای جهادی از سوی استانداری خراسان رضوی

محمدحسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اردوهای هجرت استانی به ریاست استاندار و توسط ۳۰ دستگاه اجرایی در استان حمایت می شود.

وی اضافه کرد: در شهرستان ها مسئولیت این ستاد به عهده فرمانداران شهرستان می باشد.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: استانداری هر ساله مبلغی حدود سه الی چهار میلیارد تومان اعتبار به بسیج سازندگی استان اختصاص می دهد که امسال این رقم به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

واحدی تصریح کرد: این بودجه ها برای پروژه های مشخص در اختیار بسیج سازندگی قرار داده می شود و قانون این اجازه را به بسیج سازندگی می دهد تا علاوه بر کارها و پروژه های خود، تفاهم نامه هایی با سایر دستگاه ها نظیر کمیته امداد و یا مسکن و شهرسازی امضا کنند و فعالیت هایی را با همکاری یکدیگر انجام دهند.

وی اردوهای جهادی را حرکتی مردمی عنوان کرد و افزود: اردوهای جهادی با هدف به میدان آوردن نسل جوان در فعالیت های عمرانی کشور است.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: جوانان در اردوهای جهادی با عرصه اجرا آشنا می شوند و با این کار آینده سازان مملکت فرهنگ کار مشارکتی را نهادینه می کنند.

واحدی تقویت فرهنگ جهادی را هدف مهم اردوهای جهادی دانست و گفت: اردوهای جهادی خودباوری و اعتماد به نفس را در جوانان تقویت می کند و او را در تصمیم گیری ها دخیل می کند.

وی با بیان اینکه جهادگران اقتصادی اهداف مقدسی دارند، خاطرنشان کرد: اشکالاتی در کار وجود دارد و ما برای حمایت از اردوهای جهادی ستاد حمایت از این اردوها را داریم اما این کارها نباید دولتی شوند.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی در پایان بودجه را فاکتور مهم حرکت های عمرانی دانست و یادآور شد: بودجه نقش مهمی در روند اردوهای جهادی و فعالیت های عمرانی دارد اما مشکل را حل نمی کند.