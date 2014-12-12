معرفی نامزدهای جوایز انجمن بازیگران آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن بازیگران (SAG) اواخر هفته گذشته اسامی نامزدهای این دوره از جوایز خود را در 2 بخش سینما و تلویزیون اعلام کرد. در این میان «پرنده باز» یا «بردمن» به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو در 4 بخش شانس دریافت جایزه را کسب کرد و «بازی تقلید» به کارگردانی مورتن تیلدوم و «نظریه همه چیز» جیمز مارش در 3 بخش نامزد دریافت جایزه شدند.

«پرنده باز» برای بهترین بازیگر مرد برای بازی مایکل کیتن، بهترین بازیگر مرد مکمل برای ادوارد نورتن و جایزه بازیگر زن مکمل برای اما استون و همچنین گروه بازیگری نامزد دریافت 4 جایزه از انجمن بازیگران آمریکا شده است.

بندیکت کامبربچ بازیگر بریتانیایی در 3 بخش نامزد دریافت جوایز این انجمن است: برای بازی در نقش آلن تیورینگ ریاضیدان و رمزنگار بریتانیایی در فیلم تحسین شده «بازی تقلید»، برای بازی در نقش شرلوک هولمز در «شرلوک: آخرین عهد» و به عنوان یکی از اعضای گروه بازیگران «بازی تقلید».

مریل استریپ برای شانزدهمین بار نامزد جایزه انجمن برای نقش آفرینی در «درون جنگل» شده است. او تنها یک بار این جایزه را برای فیلم «شک» دریافت کرده است.

در بخش جوایز تلویزیون، سریال «خانواده مدرن» تولید شبکه ای‌بی‌سی در 4 بخش شامل بهترین گروه بازیگری یک سریال کمدی نامزد دریافت جایزه است. «بردواک امپایر» تولید اچ‌بی‌او، «بازی تاج و تخت» تولید اچ‌بی‌او، «سرزمین مادری» (هوملند) تولید شوتایم و «خانه پوشالی» تولید نت‌فلیکس هر یک در 3 بخش نامزد شده‌اند.

نامزدهای جوایز انجمن بازیگران در بخش سینما را هیاتی متشکل از 2 هزار و 100 عضو این انجمن و فدراسیون هنرمندان تلویزیون و رادیو آمریکا (AFTRA) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انتخاب کردند. 2 هزار و 100 نفر دیگر هم نامزدهای بخش تلویزیون را برگزیدند.

انجمن بازیگران بیش از 20 درصد از اعضای رای‌دهنده آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل رای این انجمن ملاک مناسبی برای پیش‌بینی نامزدها و برندگان جوایز اسکار در بخش‌های بازیگری است.

تا امروز ۸۰ درصد برندگان جوایز انجمن بازیگران، جایزه اسکار بهترین بازیگری را برده‌اند. سال گذشته متیو مکاناهی، جارد لیتو، کیت بلانشت و لوپیتا نیونگ‌او برنده جایزه انجمن و برنده جایزه اسکار شدند.

برندگان بیست و یکمین دوره جوایز سالانه انجمن بازیگران با رای 165 هزار عضو این انجمن انتخاب می‌شوند و 25 ژانویه 2015 (5 بهمن‌ماه) در مراسمی در تالار شراین لس آنجلس معرفی خواهند شد.

فهرست نامزدهای سینما

نامزدهای بازیگر مرد: استیو کارل برای «شکارچی روباه»، بندیکت کامبربچ برای «بازی تقلید»، جیک جیلنهال برای «شب خیز»، مایکل کیتن برای «پرنده باز» و ادی ردمین برای «نظریه همه چیز»

نامزدهای بازیگر زن: جنیفر آنیستن برای «کیک»، فلیسیتی جونز برای «نظریه همه چیز» جولین مور برای «هنوز آلیس»، رزاموند پایک برای «دختر گمشده» و ریس ویترسپون برای «وحشی»

نامزدهای بازیگر مرد مکمل: رابرت دووال برای «قاضی»، ایتن هاوک برای «بچگی»، ادوارد نورتن برای «پرنده باز»، مارک روفالو برای «شکارچی روباه» و جی. کی. سیمونز برای «ضربه شلاق»

نامزدهای بازیگر زن مکمل: پاتریشیا آرکت برای «بچگی»، کایرا نایتلی برای «بازی تقلید»، اما استون برای «پرنده باز»، مریل استریپ برای «در جنگل» و نائومی واتس برای «وینسنت قدیس»

نامزدهای ‌گروه بازیگری: «پرنده باز»، «بچگی»، «هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید»، «نظریه همه چیز»

فهرست نامزدهای تلویزیون

بهترین بازیگر مرد در مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی: آدرین برادی برای «هودینی»، بندیکت کمبربچ برای «شرلوک هولمز: آخرین قولش، ریچارد جنکینز برای «اولیو کیتریج»، مارک روفالو برای «قلب عادی» و بیلی باب تورنتون برای «فارگو»

بهترین بازیگر زن در مجموعه کوتاه یا فیلم تلویزیونی: الن برستاین «گل‌های زیر شیروانی»، مگی جیلنهال «زن ستودنی»، فرانسیس مکدورمند «اولیو کیتریج»، جولیا رابرتز «قلب عادی»، سیسیلی تایسون برای «سفر به بانتی فول»

بهترین بازیگر مرد در مجموعه درام: استیو بوشمی برای «بردواک امپایر»، پیتر دینکلیج برای «بازی تاج وتخت»، وودی هارلسن برای «کارآگاه واقعی»، متیو مکاناهی برای «کارآگاه واقعی» و کوین اسپیسی برای «خانه پوشالی»

بهترین بازیگر زن مجموعه‌های درام: کلر دنیز برای «هوملند»، ویولا دیویس برای «چطور با قاتل فرار کنی»، جولیانا مارگولیس برای «همسر خوب»، تایانا مسلینی برای «اروفان بلک»، مگی اسمیت برای «دانتون ابی» و رابین رایت برای «خانه پوشالی»

بهترین بازیگر مرد مجموعه کمدی: تای بورل «خانواده مدرن»، لوئیس سی. کی برای «لویی»، ویلیام می‌سی برای«بی‌شرم»، جیم پرسنز برای «تئوری بیگ بنگ» و اریک استون استریت برای «خانواده مدرن»

بهترین بازیگر زن مجموعه کمدی: اوزو ادوبا برای« نارنجی سیاه جدید است»، جولی باون برای «خانواده مدرن»، ادی فالکو برای «پرستار جکی»، جولیا لوئیس –دریفوس برای «ویپ» و ایمی پوهلر برای «پارکز و خلق مجدد»

گروه بهترین بازیگران در یک مجموعه درام: «بردواک امپایر»، «دانتون ابی»، «بازی تاج و تخت»، «سرزمین مادری» (هوملند) و «خانه پوشالی»

بهترین گروه بازیگران در یک مجموعه کمدی: «تئوری بیگ بنگ»، «بروکلین 9-9»، «خانواده مدرن»، «نارنجی سیاه جدید است» و «ویپ»