حجتی به قزاقستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سیزدهمین اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های که از تاریخ 23 الی 24 آذرماه در قزاقستان برگزار می‌شود، در راس هیاتی بلند پایه صبح امروز تهران را به مقصد شهر آستانه ترک کرد.

براساس این گزارش در این اجلاس مسائل مهم امنیت منطقه ای، راه‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری در منطقه در دستورکار قرار دارد.

برنامه های حجتی در این سفر شامل سخنرانی در اجلاس نخست وزیران، دیدار و رایزنی با مقامات کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای است.

موضوعات نشست یادشده، تجاری - اقتصادی و امنیت در کشور افغانستان است.