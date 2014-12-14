به گزارش خبرنگار مهر، هادی آیت اللهی عصر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: منتظر هستیم تا آقای کاشانی از کربلا برگردند و در مورد تیم امید با ایشان مشورت کنیم. گزینه ما قطعا یک سرمربی ایرانی خواهد بود و تلاش می کنیم روز دوشنبه سرمربی جدید را معرفی کنیم.

وی در مورد احتمال حضور حمید استیلی در راس کادر فنی تیم فوتبال امید گفت: چنین موضوعی تاکنون مطرح نشده و مذاکره با حمید استیلی شایعه است و صحبتی در این مورد نشده است.

آیت اللهی در مورد نشست کمیته فنی و توسعه با سرمربیان تیم های نوجوانان و جوانان گفت: قرار است در این نشست اعضای کادر فنی این دو تیم از سوی سرمربیان معرفی شوند.