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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

هادی آیت اللهی:

مذاکره با استیلی برای تیم امید شایعه است/ فردا سرمربی را معرفی می‌کنیم

مذاکره با استیلی برای تیم امید شایعه است/ فردا سرمربی را معرفی می‌کنیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد سرمربی تیم امید را روز دوشنبه معرفی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آیت اللهی عصر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: منتظر هستیم تا آقای کاشانی از کربلا برگردند و در مورد تیم امید با ایشان مشورت کنیم. گزینه ما قطعا یک سرمربی ایرانی خواهد بود و تلاش می کنیم روز دوشنبه سرمربی جدید را معرفی کنیم.

وی در مورد احتمال حضور حمید استیلی در راس کادر فنی تیم فوتبال امید گفت: چنین موضوعی تاکنون مطرح نشده و مذاکره با حمید استیلی شایعه است و صحبتی در این مورد نشده است.

آیت اللهی در مورد نشست کمیته فنی و توسعه با سرمربیان تیم های نوجوانان و جوانان گفت: قرار است در این نشست اعضای کادر فنی این دو تیم از سوی سرمربیان معرفی شوند.

کد مطلب 2443088

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