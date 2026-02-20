تردد روان در محورهای مازندران

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تردد روان در تمامی محورهای استان خبر داد و اعلام کرد جاده چالوس در صورت افزایش حجم خودروها از بعدازظهر ممکن است بهصورت مقطعی یکطرفه شود.
وی اعلام کرد: تردد در محورهای هراز، سوادکوه، کیاسر، چالوس و دیگر راههای استان بهصورت روان جریان دارد و مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی افزود: محور چالوس بهدلیل افزایش ورود خودروها در شیفت عصرگاهی، در برخی مقاطع ممکن است بهصورت مقطعی یکطرفه شود تا از ایجاد تراکم و توقف طولانی خودروها جلوگیری شود.
صادقی درباره وضعیت جوی محورهای استان توضیح داد: در کندوان مهگرفتگی رخ داده و دید رانندگان کاهش یافته است.
