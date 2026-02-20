برگزاری محفل ختم قرآن کریم ماه رمضان در عتبه عباسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، این محفل معنوی به همت مؤسسه قرآن کریم در کربلا وابسته به مجمع علمی قرآن کریم آستان مقدس عباسی برگزار میشود و میزبان روزهداران و زائران خواهد بود.
مشتاق العلی، رئیس مجمع علمی قرآن کریم، اعلام کرد: تمامی آمادگیهای لازم جهت برگزاری محفل ختم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، به پایان رسیده است و هدف از این برنامه بهرهمندی زائران محترم از این محافل نورانی در طول ایام ماه مبارک رمضان است.
شیخ جواد النصراوی، مدیر مؤسسه قرآن کریم، افزود: تمهیدات شامل آمادهسازی دکور و جایگاه ویژه محفل و تنظیم جدول حضور قاریان از آستان و دیگر نهادهای قرآنی است. در این جدول، روزهایی به گروههای خاص اختصاص یافته است؛ از جمله قاریان نیروهای امنیتی، استادان دانشگاههای عراق، پزشکان و مهندسان و نیز حافظان قرآن کریم. روزانه پنج قاری یک جزء از قرآن کریم را تلاوت خواهند کرد و یکی از طلاب علوم دینی نیز در میان آنان حضور خواهد داشت.
مجمع علمی قرآن کریم علاوه بر ختم قرآن در صحن مطهر، برنامههای مشابهی را در مساجد و حسینیههای شهر کربلا و دیگر شعب مؤسسه برگزار میکند تا فرهنگ قرآنی را ترویج و پیوند جامعه با کلام وحی را تقویت کند.
