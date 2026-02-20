۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

کشف ۸۵۰ کیلوگرم زغال و چوب از قاچاقچیان چوب در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از توقیف چهار خودروی حامل ۸۵۰ کیلوگرم زغال و چوب قاچاق در چندین شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم جانی نسب از توقیف چهار خودروی حامل مواد قاچاق در سطح استان خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در این عملیات ۳۰۰ کیلوگرم زغال قاچاق از یک خودروی پراید در شهرستان دنا، ۵۰ کیلوگرم زغال از خودرویی دیگر در بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه و ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق از دو خودروی سواری در شهرستان‌های چرام و گچساران کشف و توقیف شد.

وی افزود: در راستای مقابله با قاچاق چوب و زغال، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده است.

سرهنگ جانی نسب از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، شامل قطع درختان، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال، یا تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت گزارش دهند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
    • علی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      زنده باد سرهنگ

