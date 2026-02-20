کشف ۸۵۰ کیلوگرم زغال و چوب از قاچاقچیان چوب در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم جانی نسب از توقیف چهار خودروی حامل مواد قاچاق در سطح استان خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در این عملیات ۳۰۰ کیلوگرم زغال قاچاق از یک خودروی پراید در شهرستان دنا، ۵۰ کیلوگرم زغال از خودرویی دیگر در بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه و ۵۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق از دو خودروی سواری در شهرستان‌های چرام و گچساران کشف و توقیف شد.

وی افزود: در راستای مقابله با قاچاق چوب و زغال، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده است.

سرهنگ جانی نسب از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، شامل قطع درختان، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال، یا تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت گزارش دهند.