اختصاص ۴۶۵۰ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال و خدمات روستایی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدری، صبح جمعه در شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان که در کهنوج برگزار شد گفت: با موافقت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای اشتغالزایی و خدماتی در روستاهای استان کرمان مصوب شد که از این میزان ۷۵۰ میلیارد تومان به اشتغال و ۳۹۰۰ میلیارد تومان به زیرساختهای آب، مسکن و راههای روستایی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به وجود ۱۱ هزار آبادی و ۶ هزار روستای دارای سکنه در استان کرمان افزود: مدیریت این مناطق با ۲۷۰۰ دهیار و ۸۵۰۰ عضو شورا انجام میشود.
اژدری، ادامه داد: کرمان در حوزه آب شرب روستایی و اماکن روستایی رتبه ۲۳ و در راههای روستایی رتبه ۲۴ کشور را دارد و با مصوبات جدید تلاش میشود این جایگاه ارتقا یابد.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان تصریح کرد: همچنین در ۹ ماه گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای درآمدزایی دهیاریها تصویب شده که تاکنون ۵۰ درصد آن محقق و وارد فاز اجرا شده است.
وی از اجرای تفاهمنامه ساخت ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی با مشارکت دهیاریها بهعنوان تحولی مهم در زیرساختهای حملونقل استان کرمان خبر داد و اعلام کرد: ۳۲ طرح نیمهتمام اشتغال روستایی با نیاز اعتباری ۷۳۰ میلیارد تومان شناسایی شده است که با تأمین ۳۵۰ میلیارد تومان، اشتغال حدود ۵۰۰ نفر فراهم میشود.
اژدری، همچنین با اشاره به تدوین سند «کرمان برفراز» و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» افزود: این سند شامل ایجاد ۴۰۱ موزه کوچک روستایی و راهاندازی بازارچههای محلی با هدف توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد روستایی است.
