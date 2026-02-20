حسن مالکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان قم، اظهار کرد: بر اساس زمان‌بندی قانونی، داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند.



وی با بیان اینکه این مهلت از روز جمعه اول اسفندماه آغاز می‌شود و تا چهارم اسفند ادامه دارد، افزود: هیئت عالی نظارت استان قم در این بازه زمانی به صورت تمام‌وقت در طبقه چهارم ساختمان استانداری قم مستقر است و آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به اعتراضات نامزدها را دارد.



دبیر هیئت عالی نظارت استان قم ادامه داد: پس از پایان مهلت ثبت اعتراضات، اعضای هیئت نظارت به مدت پنج روز فرصت خواهند داشت تا درخواست‌های واصله را بررسی کرده و نظر نهایی خود را درباره تأیید یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان اعلام کنند.



وی گفت: فرآیند رسیدگی با دقت و بر اساس مستندات قانونی انجام می‌شود تا حقوق داوطلبان در چارچوب قانون به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.



مالکی‌نژاد افزود: نتایج بررسی اعتراضات حداکثر تا نهم اسفندماه به فرمانداری‌های مربوطه ارسال خواهد شد تا اقدامات بعدی برای صدور آگهی و اطلاع‌رسانی رسمی به نامزدها انجام شود.



وی در پایان تصریح کرد: هیئت عالی نظارت استان قم تلاش دارد تمامی مراحل رسیدگی به اعتراضات را در چارچوب زمان‌بندی مقرر و با رعایت کامل ضوابط قانونی به انجام برساند تا روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در استان با شفافیت و دقت دنبال شود.