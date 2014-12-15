پایداری تولید در راه است/اختصاص تسهیلات ۸میلیاردی مکانیزاسیون به البرز

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش و رشد روز افزون جمعیت در جهان اهمیت کشاورزی را بیش از گذشته برای تمام جوامع بشری معین می کند. بی شک اولین و مهمترین نیاز هر انسان٬ نیازهای غذایی اوست و این نیاز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کشاورزی در ارتباط است.

در این میان کرج را پایتخت کشاورزی کشور می نامند زیرا هفت موسسه از ۱۰ موسسه مادر کشاورزی در کرج مستقر هستند و با افزوده شدن یک موسسه دیگر هم اکنون ۸۰ درصد موسسات کشاورزی کشور در کرج واقع اند.

در میان گستردگی فعالیت های بخش کشاورزی در هر کشوری در دنیای پیشرفته و رو به جلو کنونی مکانیزاسیون به چشم می خورد بخشی که درایران بدلیل سطح وسیع زیر کشت ارقام مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و از اهمیت آن در استان البرز نیز نمی توان چشم پوشی کرد.

يكي از اهداف مهم مكانيزاسيون افزايش توليد و كسب سود بيشتر است و افزايش توليد با افزايش سطح زير كشت و افزايش مقدار توليد در واحد سطح ميسر مي شود و مكانيزاسيون در پي اجراي هر دو روش است.

اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار مکانیزاسیون

رئیس اداره فن آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی به استان البرز در سال ۹۳ خبر داد و گفت: با حمایت های وزیر جهاد و رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای دومین سال پیاپی شاهد تخصیص تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی بوده ایم.

سید یوسف مقدسی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زیر بخش های زراعت، باغبانی و دام و طیور مهمترین اهداف ارائه تسهیلات عنوان کرد و اظهار داشت: امید می رود با تخصیص بی سابقه این اعتبارات و با محوریت اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از فن آوری های نوین شاهد دستیابی به پایداری تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در کشور باشیم.

وی تصریح کرد: از زمان ابلاغ تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون در نیمه دوم سال ۹۲ تاکنون بیش ۲۴۰ نفر از بهره برداران و کشاورزان جهت بهره مندی از تسهیلات یاد شده به بانک کشاورزی معرفی شده و ۶۹ نفر آز آنها موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

رئیس اداره فن آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: مبلغ تسهیلات خط اعتباری پرداخت شده از نیمه دوم سال ۹۲ تا کنون در استان البرز بیش از ۴۰ میلیارد ریال بوده و هم اکنون نیز پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات به مبلغ بیش از ۳۵ میلیارد ریال نزد بانک های کشاورزی استان در دست بررسی و اقدام است.

افزایش تعداد تجهیزات کشاورزی در البرز

مقدسی یاد آور شد: از ابتدای اجرای طرح فوق تا کنون با کار کارشناسی و بر اساس نیاز بخش های مختلف کشاورزی استان، ۶۳ دستگاه انواع تراکتور، دو دستگاه کمباین غلات و ۷۸ دستگاه سایر ادوات و تجهیزات کشاورزی از محل تسهیلات یاد شده خریداری و به کشاورزان و بهره برداران استان تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه در ضریب مکانیزاسیون در استان البرز به عدد یک نزدیک است، اعلام کرد: شاخص های فعالیت در بخش مکانیزاسیون در افقی ۱۲ ساله تعریف شده که از تابستان جاری این شاخص ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره فن آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز یکی از مهمرین شاخص ها در این افق را خاک ورزی حفاظتی عنوان کرد و گفت: بر اساس افق ۱۲ ساله این شاخص در پنج سال اول به ۲۰ درصد و در پایان ۱۲ سال به ۴۱ درصد خواهد رسید.

مقدسی افزود: خوشبختانه در حال حاضر در گندم و جو ۱۵/۸ درصد خاک ورزی حفاظتی انجام شده است.

وی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه استقال کشاورزان برای دریافت تسهیلات مکانیزاسیون در بخش زراعت بسیار مناسب بوده است، اظهار داشت: از تمامی کشاورزان دعوت می شود برای دریافت تسیهلات مکانیزاسیون و تجیهز مزارع و باغات خود به ماشین های پیشرفته به سازمان جهاد مراجعه کنند.