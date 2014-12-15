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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

لاوروف خطاب به کری:

تلاش برای فشار بر روسیه بیهوده است

تلاش برای فشار بر روسیه بیهوده است

وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای آمریکایی خود با اشاره به اقدام کنگره ایالات متحده برای تحریم مسکو، این قبیل اقدامات را تلاش هایی بیهوده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "سرگئی لاوروف" که در شهر رم با "جان کری" دیدار کرد با اعلام این موضوع گفت: تلاش برای تحت فشار قرار دادن روسیه در عرصه جهانی در حالی که سعی در تامین منافع طرف های دیگر دارید بیهوده است.

لاوروف با اشاره به تنش های ایجاد شده میان روسیه و آمریکا، تنها راه از بین رفتن این تنش ها و ارتقاء سطح مناسبات دو کشور را برخورد با موضوعات بر اساس حق مساوی و منافع مشترک دانست.

وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا در ادامه در مورد شرایط حاکم بر اوکراین گفتگو کردند که لاوروف لزوم پایبندی به توافق مینسک را به طرفین یادآور شد.

به موجب توافق مینسک که چندی پیش میان دولت اوکراین و جدائی طلبان حاضر در شرق اوکراین به امضا رسید طرفین ملزم به انجام اقداماتی برای پایان درگیری ها شدند.

دیگر موضوعات مطرح شده میان وزیران امور خارجه روسیه شامل موضوع خاورمیانه (مذاکرات سازش)، سوریه و مذاکرات هسته ای ایران بود.

کد مطلب 2443573

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