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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

توقیف ۲۵ خودروی شوتی در خراسان جنوبی؛ کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق

توقیف ۲۵ خودروی شوتی در خراسان جنوبی؛ کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق

بیرجند- رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از توقیف ۲۵ دستگاه خودروی شوتی و کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در اجرای طرح ضربتی مقابله با خودروهای شوتی و قاچاقچیان سوخت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرحله هفتم طرح استانی مقابله با خودروهای شوتی و قاچاقچیان سوخت در قالب طرح ضربتی ۴۸ ساعته در سطح خراسان جنوبی اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اجرای ایست و بازرسی‌های مقطعی و کنترل محورهای مواصلاتی، ۲۵ دستگاه خودروی شوتی را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در این طرح، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۳۹ دستگاه انواع خودروهای شوتی توقیف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

سرهنگ دهقان بیان کرد: از شهروندان خواستاریم هرگونه اخبار و اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی شود.

کد مطلب 6920364

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