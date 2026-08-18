مسلم کریمی در گفت‌وگو با خبرنار مهر و در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران و هنرمندان شهرستان گلپایگان، با اشاره به روند عضویت هنرمندان در صندوق اعتباری هنر اظهار کرد: صندوق هنر یک نهاد تخصصی است و بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب، عضویت هنرمندان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای پس از احراز شرایط تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی افزود: برای آنکه روند عضویت به‌صورت عادلانه، فنی و تخصصی انجام شود، بررسی درخواست‌ها به استان‌ها واگذار شده است. در هر استان کارگروه‌های تخصصی متشکل از پنج عضو فعالیت می‌کنند که سه نفر از آنان از متخصصان همان رشته هنری هستند و درخواست‌های متقاضیان را بررسی می‌کنند.

معاون صندوق اعتباری هنر ادامه داد: مطابق آیین‌نامه، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع صدور معرفی‌نامه هستند و درخواست‌ها از شهرستان‌ها به ادارات کل ارشاد استان ارسال می‌شود. پس از تأیید کارگروه‌های تخصصی، فرآیند عضویت متقاضیان انجام خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه فعالیت مستمر هنرمندان یکی از شروط بهره‌مندی از خدمات صندوق است، تصریح کرد: متقاضیان باید مستندات لازم را ارائه دهند تا فعالیت حرفه‌ای و استمرار آن‌ها احراز شود. همچنین برای رسیدگی به درخواست‌ها بازه زمانی مشخصی تعریف شده و حداکثر ظرف یک تا دو ماه وضعیت عضویت متقاضی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی درباره خدمات صندوق اعتباری هنر نیز گفت: هدف اصلی این صندوق حمایت از هنرمندان از طریق پوشش‌های بیمه‌ای است و در حال حاضر بیمه پایه، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی از مهم‌ترین خدمات ارائه‌شده به اعضا به شمار می‌رود.

معاون صندوق اعتباری هنر خاطرنشان کرد: در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، معرفی هنرمندان به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و متقاضیان حداکثر تا یک ماه پس از ثبت درخواست تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین صندوق بین ۶۰ تا ۷۰ درصد حق بیمه را به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند.

کریمی افزود: در بخش بیمه تکمیلی نیز صندوق اعتباری هنر با شرکت‌های بیمه‌گر قرارداد منعقد کرده و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را به‌صورت حمایتی پرداخت می‌کند و سهم هنرمندان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های حمایتی صندوق اظهار کرد: بیش از ۳۰ طرح حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات درمانی، طرح‌های دندانپزشکی، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات برای اعضا تعریف شده است.