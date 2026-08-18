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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

تمهیدات اورژانس تهران در مراسم چهلمین روز تشییع رهبر شهید

تمهیدات اورژانس تهران در مراسم چهلمین روز تشییع رهبر شهید

رئیس اورژانس استان تهران، از تمهیدات اورژانس استان تهران در مراسم چهلمین روز تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، ضمن عرض تسلیت شهادت قائد شهید امت به امت اسلامی و مردم شریف ایران، از تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین «آقای شهید ایران» از سوی رهبر معظّم انقلاب» در مصلی تهران خبر داد و گفت: ناوگان اورژانس استان تهران از ساعات اولیه شروع مراسم روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا پایان مراسم در محل برگزاری مستقر هستند.

وی تصریح کرد: ۲۰ دستگاه آمبولانس، ۴دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۰دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه خودروی تعمیرگاه سیار در قالب بیش از ۱۵۰ نفر کارشناس عملیاتی در این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

توکلی ادامه داد: مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)، مرکز ارتباطات اعزام و راهبری عملیات، پایگاه های اورژانس استان تهران در طول برگزاری مراسم در حالت آماده باش کامل هستند.

رئیس اورژانس استان تهران افزود:شهروندان در صورت بروز هرگونه نیاز احتمالی به خدمات فوریت های پزشکی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند یا به کارشناسان اورژانس مستقر در مصلی مراجعه کنند .

کد مطلب 6920447
محدثه رمضانعلی

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