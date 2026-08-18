تمهیدات اورژانس تهران در مراسم چهلمین روز تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، ضمن عرض تسلیت شهادت قائد شهید امت به امت اسلامی و مردم شریف ایران، از تمهیدات این سازمان برای برگزاری مراسم چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین «آقای شهید ایران» از سوی رهبر معظّم انقلاب» در مصلی تهران خبر داد و گفت: ناوگان اورژانس استان تهران از ساعات اولیه شروع مراسم روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا پایان مراسم در محل برگزاری مستقر هستند.

وی تصریح کرد: ۲۰ دستگاه آمبولانس، ۴دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۰دستگاه موتورلانس، ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه خودروی تعمیرگاه سیار در قالب بیش از ۱۵۰ نفر کارشناس عملیاتی در این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

توکلی ادامه داد: مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)، مرکز ارتباطات اعزام و راهبری عملیات، پایگاه های اورژانس استان تهران در طول برگزاری مراسم در حالت آماده باش کامل هستند.

رئیس اورژانس استان تهران افزود:شهروندان در صورت بروز هرگونه نیاز احتمالی به خدمات فوریت های پزشکی می‌توانند با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند یا به کارشناسان اورژانس مستقر در مصلی مراجعه کنند .