به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مشرفی ظهر سهشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: مراسم اربعین تدفین رهبر شهید با شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» و با حضور مردم مؤمن، انقلابی و شهیدپرور خراسان جنوبی برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم ۲۷ مردادماه در شهرستان زیرکوه، خیابان امام صادق(ع)، ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۸ مردادماه نیز مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در شهرستان نهبندان در مصلی امام علی(ع) ساعت ۱۹:۳۰، شهرستان درمیان در میدان ابوذر ساعت ۲۰ و شهرستان بشرویه در هیئت ساداتالحسینی(فاطمیه) ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود.
حجتالاسلام مشرفی ادامه داد: ۲۹ مردادماه این مراسم در شهرستان طبس در آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم(ع) ساعت ۱۹، شهرستان سرایان در گلزار شهدا ساعت ۲۰، شهرستان خوسف در میدان امام خمینی(ره) ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان قاین در میدان امام خمینی(ره) ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان فردوس در خیابان امام خمینی(ره)، بوستان خیام، ساعت ۲۰:۳۰، شهرستان سربیشه در میدان امام خمینی(ره) ساعت ۲۰:۴۵ و شهر عشقآباد در میدان امام خمینی(ره) ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.
وی گفت: مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در شهرستان بیرجند نیز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در میدان اجتماعات آیتالله شهید رئیسی ساعت ۲۰:۳۰ و مراسم دیگری در میدان مادر ساعت ۲۱:۱۵ برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسمها افزود: این برنامهها فرصتی برای تجدید عهد و میثاق با ولایت، آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و مسیر پرافتخار آنان است.
حجتالاسلام مشرفی از مردم ولایتمدار خراسان جنوبی دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسمها، بار دیگر جلوهای از وحدت، بصیرت و وفاداری به آرمانهای شهدا را به نمایش گذاشته و ضمن خونخواهی قائد عظیمالشأن امت اسلامی، اقدامات وحشیانه سران مستکبر آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.
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