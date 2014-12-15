به گزارش خبرگزاری مهر، از بین 42 فیلم کوتاه مستند و داستانی که در جریان برگزاری نخستین «آفرینواره محرم، آیین آینه» از تاریخ 10 تا 14 آبان ماه در شهر زنجان و همزمان با عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تولید شده است، تعداد شانزده فیلم برای نمایش در روزهای 26 و 27 آذرماه انتخاب شدند.

مرحله انتخاب و داوری به‌ صورت همزمان با حضور رضا میرکریمی، مجتبی راعی و محمود نظرعلیان انجام‌ شده و در نهایت به تشخیص اعضای انتخاب و داوری آفرینواره، چهارده فیلم در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان به نمایش درخواهد آمد.

اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه نخستین «آفرینواره محرم، آیین آینه» در بخش فیلم های کوتاه داستانی عبارتند از: یادگاری به کارگردانی محمد کمایی از اهواز، آخرین اجرای نقش به کارگردانی وحید انصاری از زنجان، یوم العباس به کارگردانی یحیی معصومی از زنجان و مرثیه برف به کارگردانی علی ملکی از اردبیل.

همچنین مستندهای کوتاه، راه سرخ به کارگردانی غلامرضا تروان از زنجان، پایتخت عشق به کارگردانی الهام قره محمدلو از خوی، تبرک به کارگردانی جواد شفیعی از شهرکرد، قربانی زنده به کارگردانی امیر شکرگزار ناوی از تالش، آینا به کارگردانی داور نجفی از اردبیل، دست‌ها و دسته‌ها به کارگردانی سامان آریان پور از کرمانشاه، ارمغان خانه به کارگردانی مسعود آقاجانلو از زنجان، اویان به کارگردانی مهدی نوری و علی کریمی از کرج، حاج احمد رضا موسی الرضا به کارگردانی محسن ملهونی از زنجان، علی اصغر به کارگردانی سیدرضا سید فاطمی از بیجار، نذري به كارگرداني علي آتشبار از اردبيل و شكاف به كارگرداني محمدرضا مجلسي از رشت نیز به بخش مسابقه نخستین «آفرینواره محرم، آیین و آینه» راه یافته است.