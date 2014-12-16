ناکامی از ریشه های اعتقاد به جبر/علم خدا منافاتی با اختیار انسان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در جلسه تفسیر قرآن در محل امامزاده زیدبن علی(ع) خرم آباد با اشاره به آیه ی ۳۵ سوره ی نحل، به ترجمه این آیه اشاره کرد و اظهار داشت: در این آیه آمده است "و كسانى كه شرك ورزيدند، گفتند: اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان هيچ چيزى را غير از او نمى پرستيديم و بدون حكم او هيچ چيرى را حرام نمى كرديم. كسانى كه پيش از اينان بودند نيز اينگونه برخورد مى كردند، پس مگر جز ابلاغ روشن، وظيفه ديگرى بر پيامبران است؟ "

وی به تفسیر این آیه قرآنی اشاره کرد و افزود: مسئله جبر، يكى از توجيهات نابجاى مشركان است كه مى گفتند خدا خواسته كه ما غير او را پرستش كنيم و اگر او مى خواست، ما مشرک نبوديم.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اين آيه به يكى از منطق هاى سست و بی اساس مشركان اشاره می کند، با طرح این سوال که دلیل اصلی قائلین به جبر چیست؟ ادامه داد: قرآن از زبان مشرکین می گوید که خداوند از ازل آنچه ما می خواهیم انجام دهیم و عمل ما را می داند، از طرفی علم خداوند نیز تغییر پذیر نیست پس هیچ کسی نمی تواند با خداوند مخالفت کند.

وی ادامه داد: در پاسخ به جبریون و مشرکان باید گفت که همان خدایی که علم دارد و می داند ما چه انجام خواهیم داد همان خداوند اراده و اختیار نیز را به انسان داده است و علم خدا منافاتی با اختیار انسان ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به برخی دلایل اعتقاد به جبر در برخی افراد اشاره کرد و بیان داشت: یکی از ریشه های اعتقاد به جبر در انسان مربوط به فشارهای اقتصادی و ناکامی در مسائل اقتصادی و شغلی و ... است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ریشه های اعتقاد به جبر اثرگذاری افراد مختلف و محیط بر انسان است، تصریح کرد: وقتی انسان در شرایط فشار مشکلات مختلف قرار می گیرد و خود را با سایر افراد در جامعه مقایسه می کند فکر می کند دیگر اختیاری از خود ندارد و به جبر اعتقاد پیدا می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه انسان در برابر شرایط نامطلوب در زندگی مثل ناکامی های شغلی به جبر اعتقاد می یابد، گفت: انسان از خود اختیار دارد و می تواند هرکاری را با اختیار خود انجام دهد و در آن موفق شده یا موفق نشود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه علم خداوند متعال منافاتی با اراده و اختیار انسان ندارد، تصریح کرد: این انسان است که برای توجیه ناکامی های خود پای خداوند را به میان می آورد.

وی با تاکید بر اینکه برخی افراد برای توجیه اعمال، ناکامی ها و عدم موفقیت در کارها و امور به جبر اعتقاد می یابد، افزود: اگر اعتقاد به جبر در جامعه وجود داشته باشد این موضوع بسیار خطرناک است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اعتقاد به جبر در جامعه باعث می شود که امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده و شاهد فساد و بی بندوباری در جامعه باشیم، اظهار داشت: منطق مشرکان و مستکبران در زمینه جبر بی اساس و سست است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: مشرکان تنها برای توجیه اعمال بد خود و پدرانشان به جبر اعتقاد داشته و با این استدلال که انسان از خود اختیاری ندارد اعمال خود را توجیه می کردند.

وی با بیان اینکه اعتقاد به جبر همه چیز را بر باد می دهد، تصریح کرد: این امر که ما خلاف ها و اشتباهات خود را با اعتقاد به جبر توجیه کنیم منطقی سست و اعتقادی بی پایه و اساس است و مباحث قرآن مجید نیز این گونه اعتقادات را رد می کند.