تجهیز مدارس اردبیل به سیستم های گرمایشی محدودیت اعتباری ندارد

یاور وحدتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر اعتبارات لازم برای سیستم های گرمایشی در اختیار این نهاد اجرایی قرار داده شده است.

وی افزود: به غیر از اعتبارات وصول شده قبلی 80 میلیارد ریال اعتبار جدید برای تجهیز مدارس به سیستم های گرمایشی اختصاص یافته است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان از جمله برنامه های ایمن سازی مدارس را استاندارد سازی سیستم های گرمایش عنوان کرد و یادآور شد: در شش ماهه نخست سال ۲۱ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال اعتبارات ملی به استان اردبیل اختصاص یافت که تمامی این مبلغ جذب و هزینه شد.

وحدتی پور با بیان اینکه در گرمایش مدارس تنها به استانداردسازی و نه تعمیر و تجهیز تاکید شده است، ادامه داد: بر همین اساس نمی توانیم از این مبلغ جهت تعمیر و تجهیز سیستم های گرمایش استفاده کنیم.

مدیر کل نوسازی مدارس استان در تعریف بخاری غیر استاندارد تصریح کرد: بخاری چکه ای نفتی در مناطق فاقد لوله کشی گاز و بخاری گازی در مناطق برخوردار از لوله کشی گاز، بخاری غیر استاندارد بوده و برای استفاده هیچ دستور العملی نداریم.

وی تاکید کرد: بر اساس این تعریف ۳۳ درصد فضاهای آموزشی استان از بخاری غیر استاندارد استفاده می کنند و ما در برنامه ها در نظر داریم تا پایان سال ۹۴ موضوع استانداردسازی را به اتمام برسانیم.

وحدتی پور با یادآوری تامین هزار و ۶۳۸ بخاری تابشی در سال گذشته اضافه کرد: هزار و ۶۸ بخاری نیز در مدارس توزیع شده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان همچنین از جایگزینی هزار و ۲۵۰ بخاری کاربراتور دار با بخاری نفتی چکه ای را یادآور شد و تاکید کرد: در حال حاضر هیچ بخاری چکه ای در مدارس استان موجود نیست.

وی با بیان اینکه ۵۷ پکیج گرمایشی خریداری شده است، اضافه کرد: تمامی اعتبار تخصیصی استاندارد سازی سال گذشته و شش ماهه نخست امسال به صورت ۱۰۰ درصد جذب و هزینه شده است.