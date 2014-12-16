به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی «رویش» درباره بخش ها و سانس های این دوره از جشنواره گفت: بخش «سینمای ملی» كه به نمایش آثار داستانی، مستند و پویانمایی با محوریت آموزه ها و مباحث دینی اختصاص دارد، به عنوان «بخش اصلی» جشنواره در هشت سانس اول و هشت سانس تكرار به نمایش درخواهدآمد.

وی ادامه داد: فیلم های كوتاه دینی داستانی، مستند و پویانمایی فیلمسازان اول و دوم تحت عنوان بخش «جوانه های رویش» نیز در دو نوبت به نمایش در می آید. در بخش «بین الملل» فیلم های این دوره از جشنواره به دو بخش فیلمسازان مسلمان با یك نوبت پخش و فیلم های دینی كشورهای اسلامی با سه نوبت پخش به صورت تفكیك شده پرداخته و به نمایش درخواهدآمد. مروری بر آثار و نكوداشت یك سینماگر كه در آثارش اشارات دینی و ایمانی دارد نیز از جمله بخش های این دوره از جشنواره اعلام شده است.

مدیر مركز محافل و جشنواره های حوزه هنری همچنین از نمایش آثار ارزشمند و برجسته سینمایی با مضامین و گرایش های دینی و اعتقادی در نوبت های پایانی شب های جشنواره خبر داد و تصریح كرد: این آثار از میان فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب و در جشنواره به نمایش درخواهدآمد.

دبیر اجرایی نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی «رویش» در پایان به بخش هایی همچون نمایش آثار برگزیده فیلم های بین الملل دوره های پیشین این جشنواره در دو نوبت، برگزیده جشنواره بین المللی «100» در دو نوبت، برگزیده دوره های هفتم و هشتم جشنواره «رویش» در سه نوبت و همچنین برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار و نشست های تخصصی در ایام جشنواره با حضور كارشناسان و صاحب نظران سینمای دینی اشاره كرد.

نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش 5 تا 8 اسفندماه 1393 در پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار خواهد شد.