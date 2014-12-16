بارش برف و باران در محور قزوین - همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی ضمن اعلام آخرین وضعیت راهها از بارش برف و باران در محور قزوین – همدان از صبح امروز خبر داد و اظهارداشت: با آغاز بارش ها و از ساعات اولیه صبح راهداران در محور یاد شده حاضر و شروع به نمک پاشی و برف روبی به ویژه از گردنه سلطانبلاغ تا پل اروان در بزرگراه آوج- آبگرم کردند.

وی در پایان از هموطنان درخواست کرد تا ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، حتما قبل از اقدام به سفر از آخرین وضعیت راهها با تماس با سامانه تلفن گویای 141 مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین آگاهی لازم کسب کنند.