به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نگاهداری با اشاره به تداوم فعالیت راهداران در محورها اظهار کرد: پس از برفروبی و بازگشایی راههای شریانی و اصلی، عملیات بازگشایی راههای روستایی در دستور کار قرار گرفت که در این راستا راه ارتباطی ۸۹ روستا با اجرای ۸۷۰ کیلومتر باند برفروبی بازگشایی شده است.
وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست این ادارهکل بازگشایی راههای شریانی و اصلی به دلیل حجم بالای تردد در این محورهاست، افزود: بهمحض ایمنسازی مسیرهای اصلی، نیروهای راهداری بلافاصله نسبت به بازگشایی راههای روستایی اقدام میکنند.
نگاهداری ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان راهداری و حملونقل جادهای و بهمنظور جلوگیری از آسیب به اراضی کشاورزی، نمکپاشی در راههای روستایی ممنوع است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری همدان در پایان تصریح کرد: روستاییان میتوانند در صورت مشاهده نقاط کولاکخیز یا مسدود در مسیر راههای روستایی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اطلاع دهند تا عوامل راهداری در سریعترین زمان ممکن نسبت به برفروبی و رفع مشکل اقدام کنند.
نظر شما