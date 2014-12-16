به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی بعد از ظهر سه شنبه در پنجمین همایش حدیث پژوهش که در دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، گفت: در پژوهش‌های حدیثی در بین دانشجویان و حتی جامعه علمی فرا‌تر از دانشگاه مشکلاتی وجود دارد، که اگر این موانع برطرف نشود پژوهش‌ها به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در پژوهش‌های حدیثی که بیشتر در میان غیر طلبه‌ها رخ می‌نماید این است که حافظه علمی پژوهشی افراد خیلی ضعیف است و آشنایی ما با متون و معارف حدیث زیاد نیست.

رئیس پژوهشکده علوم ومعارف حدیث افزود: حدیث دانی و حدیث خوانی در جامعه علمی رواج ندارد، به علوم حدیثی بیشتر از معارف حدیثی بها داده شده است و این تفکر هم در میان مردم نهادینه نشده که حافظه حدیثی خود‌‌شان را تقویت کنند.

حجت الاسلام طباطبایی با بیان اینکه مهم‌ترین کتاب حدیثی کتاب کافی است، گفت: متاسفانه کمتر از یک درصد افراد کل کتاب کافی را مطالعه کرده‌اند؛ ابزار یک حدیث پژوه حدیث است و آیا امکان دارد که فردی به عنوان حدیث پژوه مطرح شود اما با ظرافت‌های این کتاب آشنایی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: دچار فقر حافظه حدیثی هستیم و یکی از عواملی که به تشدید فقر کمک می‌کند رایانه و فضای مجازی است، که باعث می‌شود با مجموعه متون و معارف آشنا نشویم.

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث عنوان کرد: اگر وضعیت اینگونه پیش برود مستشرقین گوی سبقت را از ما می‌ربایند و مجموعه معارف ما در مشت آنهاست، سراغ نقاط ضعف می‌روند و آنها را بزرگ می‌کنند در حالیکه ما پاسخی در برابر شبهات آنان نداریم.

حجت الاسلام طباطبایی ادامه داد: ضعف حافظه منحصر به حافظه حدیثی نیست، به نظر می‌رسد در سایر آگاهی‌های پژوهشی نیز فقیر هستیم.

رییس پژوهشکده علوم ومعارف حدیث خاطرنشان کرد: اگر این فقر در زمینه پژوهش استمرار یابد با وجود دارا بودن همه معارف ناب قدرت عرضه آن را به جهانیان نداریم و سایرین مانند یهودیان و مسیحیان این کار را مطابق با ایده خویش انجام می‌دهند، اگر چه زاویه دید آن‌ها مطلوب ما نیست اما چون فرا گرفته‌اند سلطه خود را بر همه عرضه می‌کنند.

موضوع یابی پژوهش باید یک روال منطقی، منضبط و کاربردی پیدا کند

وی بیان کرد: مسئله دیگر مشکل موضوع یابی پژوهش است، در طی چند سال گذشته بیش از 20 هزار عنوان حدیثی داشتیم، اما عناوین خیلی اوقات مورد نیاز جامعه نیست و دردی را دوا نمی‌کند. بلکه خیلی اوقات صرفا یک کار، کار ورزی است.

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث ادامه داد: شیوه موضوع یابی یک هنر است و افزون بر هنر بودن نیاز به پیش داشته‌هایی دارد که باید به افراد منتقل شود.

وی ابراز کرد: باید ذهن افراد برای پیدا کردن موضوع تحریک شود، اساتید نباید موضوع پژوهشی را انتخاب کنند بلکه خود دانشجو باید به دنبال موضوع یابی باشد.

رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث ادامه داد: موضوع یابی باید یک روال منطقی، منضبط و کاربردی پیدا کند، بسیاری از مقاله‌ها کاربردی نیست.

عرضه پژوهش به مخاطب با زاویه دیدِ کوتاه و محلی است

حجت الاسلام طباطبایی تصریح کرد: درصد اندکی از پژوهش‌ها هم که شایسته ارائه هست در فضای زبان فارسی محصور شده است و اکثر آثار برای شیعیان که زبان غیر فارسی دارند قابل استفاده نیست.

وی ادامه داد: مسلمان و غیر مسلمانانی نیز داریم که جامعه هدف ما می‌توانند باشند برای آنها هم خیلی کار خاصی انجام ندادیم، در حالی که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند روی ترجمه آثار علمی به زبان‌های دیگر نیز توجه کنیم، البته منوط به اینکه نیازهای آنجامعه دیگر نیز در نظر گرفته شود و متناسب با آنجامعه دیگر ترجمه شود.