احکام انتصاب تعدادی از بخشداران و معاونین فرماندار صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اورکی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان در این خصوص توضیح داد: به پیشنهاد فرمانداران شهرستانها و بررسیهای لازم از سوی اداره کل سیاسی در تاریخ 25 آذرماه حکم انتصاب تعدادی از بخشداران و معاونین فرمانداران صادر شد.

اورکی افزود: در احکامی توسط استاندار خوزستان، محمود عیدانی به عنوان معاون فرمانداری شهرستان باوی، عباس‌ پورهاتف به عنوان بخشدار شاوور شهرستان شوش، سعید حاجیان به عنوان معاون سیاسی فرمانداری شهرستان خرمشهر، حجت الله خسروی مال امیری به عنوان بخشدار دهدز شهرستان ایذه، مهدی عباسی به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان هویزه، نواب خراسانی به عنوان بخشدار آبژدان شهرستان اندیکا، فاضل سلامات به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان اهواز، سیدجواد موسوی به عنوان معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری خرمشهر، ابوالقاسم چهارتنگی به عنوان بخشدار سوسن شهرستان ایذه و سالم عبادی به عنوان معاون برنامه‌ریزی شهرستان ماهشهر منصوب شدند.