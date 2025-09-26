  1. استانها
سرپرست فرمانداری باوی منصوب شد

اهواز - با حکم استاندار خوزستان، باقر اسماعیلی‌زاده که سابقه‌ای ۱۲ ساله در وزارت کشور دارد، به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان باوی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با صدور حکمی باقر اسماعیلی‌زاده را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان باوی منصوب کرد.

اسماعیلی‌زاده از نیروهای رسمی وزارت کشور بوده و با ۱۲ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف اجرایی و سیاسی، دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است.

در کارنامه مدیریتی وی، مسئولیت‌هایی چون معاون فرمانداری و بخشدار مرکزی شهرستان اندیکا، مسئول دفتر سیاسی فرمانداری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، دبیر شورای تأمین و مسئول دفتر سیاسی فرمانداری‌های باوی و اندیکا، همچنین سرپرستی بخشداری اسماعیلیه اهواز به چشم می‌خورد.

