شهین خسروشاهی همسر احمد رسول‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت این دوبلور و چهره ماندگار در سال 85 گفت: احمد رسول زاده به دلیل بیماری پارکینسون وضعیت چندان مساعدی ندارد و بیشتر در حال استراحت است.

وی ادامه داد: همسرم حتی توانایی راه رفتن و فعالیت های روزمره‌اش را هم ندارد و نمی تواند به راحتی سخن بگوید. البته این مساله چندان خودخواسته نیست بلکه شاید این تقدیر آدمی باشد که 60 سال از زندگی خود را برای هنر کشورش گذاشته است و حالا باید در بستر باشد.

خسروشاهی با اشاره به نبود حمایت ها از این دوبلور عنوان کرد: دی‌ماه سال گذشته که احمد رسول‌زاده در بیمارستان بستری شد، چند نفر از مسئولان صدا و سیما به ملاقات آمدند و از من برای کمک کردن پرسیدند. من جواب دادم که به چیزی نیاز ندارم تنها نمی توانم داروهای وی را پیدا کنم. چند روز دیگر ماه آذر تمام می شود و یک سال از آن زمان سپری می شود اما در این مدت تنها چند بار تماس گرفته شده و قول هایی داده اند که عملی نشده است.

همسر احمد رسول‌زاده در ادامه با اشاره به وضعیت هنرمندان اظهار کرد: زندگی بسیار غم انگیزتر از آن چیزی است که شما فکر می کنید و من تنها یک توصیه برای شما جوان ها دارم آن هم این است که قدر جوانی خود را بدانید زیرا در پیری کسی به آدم رحم نمی کند.

خواهر خسرو خسروشاهی از بی‌توجهی به دوبلورهای پیشکسوت سخن گفت و بیان کرد: من معمولا مصاحبه نمی کنم و حتی دوست ندارم کسی در چنین وضعیتی با رسول‌زاده هم گفتگو کند چون دوست ندارم تصویری که از او وجود دارد با دیدنش در حالت بیماری خراب شود اما شما بروید و ببینید که دوبلورهای باسابقه امروز چگونه در بیماری به حال خود رها شده اند و کسی هم به فکر آنها نیست.

همسر احمد رسول زاده دوبلور نقش آنتونی کوئین در فیلم «عمر مختار» در پایان گفتگوی خود به شعری از اخوان ثالث اشاره و بیان کرد: تنها می توانم به شعری از اخوان اشاره کنم که در آن می گوید «ابرهای همه عالم شب و روز/ در دلم می گریند.«



احمد رسول‌زاده که از دوبلورهای با سابقه دوبلاژ ایران است، دوبله نقش «عمر مختار» با بازی آنتونی کویین و دوبله نقش «ابوطالب» با بازی آندری موریل در فیلم «محمد رسول‌الله» را در کارنامه کاری خود دارد.