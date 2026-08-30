به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آیین افتتاح و بهرهبرداری از اقامتگاه بومگردی در روستای بنیون شهرستان تنگستان برگزار شد.
فرماندار تنگستان صبح یکشنبه در این آیین اظهار کرد: این اقامتگاه بومگردی با حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریال در سه هکتار عرصه احداث شده و با بهرهبرداری از آن ۶ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار میشوند.
مسلم سلیمانی افزود: این مجموعه با ظرفیت اقامت ۷۰ نفر، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه خواهد داشت و با توجه به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری خائیز و حضور گردشگران در این منطقه، ایجاد چنین مجموعههایی میتواند به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیتهای اقتصادی مردم محلی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری و حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه، از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی شهرستان تنگستان است و باید زمینه برای حضور بیشتر سرمایهگذاران در مناطق دارای ظرفیت گردشگری فراهم شود.
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