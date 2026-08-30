به گزارش خبرنگار مهر، شیخ اسماعیل بازدار ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مسجد شیخ سعدون بوشهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)، بر اهمیت وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم نماد وحدت است، اظهار داشت: هفته وحدت فرصتی برای توجه بیشتر به مسئله اتحاد مسلمانان است، اما وحدت نباید تنها به این ایام محدود شود؛ بلکه باید در سراسر سال و در میان همه اقوام و مذاهب اسلامی نهادینه شود.

بازدار با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: اعتصام به حبل‌الله به معنای تمسک به قرآن کریم و آموزه‌های وحی است و اتحاد واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مسلمانان بر محور کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) گرد هم آیند.

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر، پیامبر اکرم(ص) را الگوی کامل محبت، برادری و انسجام دانست و افزود: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات پیامبر اسلام(ص)، ایجاد محبت و برادری میان مسلمانان بود؛ اقدامی که در دوران مکه آغاز شد و پس از هجرت به مدینه با بنای مسجد و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر ایمان و اخوت ادامه یافت.

وی با اشاره به آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» خاطرنشان کرد: مسلمانان باید در برابر دشمنان ایستادگی داشته باشند و در میان برادران ایمانی خود اهل محبت، رحمت و همدلی باشند.

بازدار در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، ایشان را نماد وحدت، ایمان، اسلام و حمایت از مظلومان دانست و گفت: رهبر شهید همواره بر اتحاد میان شیعه و اهل‌سنت و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید داشت و در مسیر وحدت امت اسلامی گام برداشت.

وی تصریح کرد: اگر جامعه اسلامی به دنبال رسیدن به تمدن نوین اسلامی و اقتدار بیشتر است، راهی جز وحدت و انسجام ندارد. باید یکدیگر را بپذیریم، به مقدسات هم احترام بگذاریم و با وجود تفاوت‌های مذهبی و سلیقه‌ای، در مسائل مشترک با یکدیگر همکاری و همدلی کنیم.

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر در پایان تأکید کرد: حضور و اتحاد مردم در صحنه‌های مختلف، نمونه عملی وحدت و همبستگی است و این انسجام می‌تواند نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و زمینه‌ساز پیروزی‌های بیشتر برای ملت ایران و امت اسلامی باشد.