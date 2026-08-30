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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر: وحدت اسلامی از شعار به فرهنگ پایدار تبدیل شود

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر: وحدت اسلامی از شعار به فرهنگ پایدار تبدیل شود

بوشهر- امام جمعه اهل‌سنت بوشهر گفت: وحدت اسلامی باید از شعار به یک فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ اسماعیل بازدار ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مسجد شیخ سعدون بوشهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع)، بر اهمیت وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم نماد وحدت است، اظهار داشت: هفته وحدت فرصتی برای توجه بیشتر به مسئله اتحاد مسلمانان است، اما وحدت نباید تنها به این ایام محدود شود؛ بلکه باید در سراسر سال و در میان همه اقوام و مذاهب اسلامی نهادینه شود.

بازدار با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: اعتصام به حبل‌الله به معنای تمسک به قرآن کریم و آموزه‌های وحی است و اتحاد واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مسلمانان بر محور کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) گرد هم آیند.

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر، پیامبر اکرم(ص) را الگوی کامل محبت، برادری و انسجام دانست و افزود: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات پیامبر اسلام(ص)، ایجاد محبت و برادری میان مسلمانان بود؛ اقدامی که در دوران مکه آغاز شد و پس از هجرت به مدینه با بنای مسجد و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر ایمان و اخوت ادامه یافت.

وی با اشاره به آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» خاطرنشان کرد: مسلمانان باید در برابر دشمنان ایستادگی داشته باشند و در میان برادران ایمانی خود اهل محبت، رحمت و همدلی باشند.

بازدار در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، ایشان را نماد وحدت، ایمان، اسلام و حمایت از مظلومان دانست و گفت: رهبر شهید همواره بر اتحاد میان شیعه و اهل‌سنت و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید داشت و در مسیر وحدت امت اسلامی گام برداشت.

وی تصریح کرد: اگر جامعه اسلامی به دنبال رسیدن به تمدن نوین اسلامی و اقتدار بیشتر است، راهی جز وحدت و انسجام ندارد. باید یکدیگر را بپذیریم، به مقدسات هم احترام بگذاریم و با وجود تفاوت‌های مذهبی و سلیقه‌ای، در مسائل مشترک با یکدیگر همکاری و همدلی کنیم.

امام جمعه اهل‌سنت بوشهر در پایان تأکید کرد: حضور و اتحاد مردم در صحنه‌های مختلف، نمونه عملی وحدت و همبستگی است و این انسجام می‌تواند نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و زمینه‌ساز پیروزی‌های بیشتر برای ملت ایران و امت اسلامی باشد.

کد مطلب 6932004

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