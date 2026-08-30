به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و همچنین گرامیداشت هفته دولت، در مسجد پیامبر اعظم (ص) حضور یافت و طی سخنانی با تبریک این اعیاد فرخنده، به تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور و اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف و توسعه زیرساختها پرداخت.
وزیر نیرو در ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و جنگهای اخیر، به ویژه رهبر شهید، گفت: در جریان تهدید و هدفقرارگرفتن تأسیسات زیربنایی کشور، چندین تن از کارکنان صنعت آب و برق در مقابله با حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند و تعداد بسیاری نیز مجروح شدند که یاد و خاطره آنان را گرامی میداریم.
علیآبادی با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در سال آبی جاری، گفت: در آخرین ماه سال آبی قرار داریم و با وجود احتمال بارشهای محدود در برخی نقاط، جمعبندی نهایی تقریباً مشخص است. آب امری محلی است و پرآبی یک نقطه از کشور، لزوماً به کار مناطق کمآب مانند تهران، مشهد، کرج، اراک و ساوه نمیآید، زیرا این مناطق ارتباط هیدرولیکی با یکدیگر ندارند. قم با وجود کمبارشی، تحت تنش نیست، اما تهران، البرز و مشهد در صدر تنش آبی شرب قرار دارند.
ظرفیت تولید برق از ۷ هزار به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسید
وزیر نیرو با اشاره به رشد چشمگیر صنعت برق پس از انقلاب، تصریح کرد: در دنیا میزان تولید برق متناسب با جمعیت افزایش مییابد، اما در ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، در حالی که جمعیت دو تا سه برابر شده، ظرفیت تولید برق بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است. از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز، از حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات رسیدهایم و بهزودی به ۱۱۰ هزار مگاوات خواهیم رسید. ایران در جمع پنج کشور برتر جهان در بخش فناوری نیروگاهی قرار دارد و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیروگاهی به کشورهای مختلف صادر میشود.
دعوت از مردم برای مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی
علیآبادی با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور، گفت: دولت بهصورت شبانهروزی از سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید حمایت میکند تا اقتصاد خراسان شمالی جذابتر شده و زمینه برای حضور بیشتر مردم در این حوزه فراهم شود. مردم با پذیرهنویسی صندوق نور و با اندک سرمایههای خود میتوانند در احداث نیروگاه خورشیدی مشارکت داشته باشند.
۳۰۰ هزار ماینر غیرمجاز توقیف شد
وزیر نیرو از توقیف بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز و همچنین ماینرهایی که در ساعات غیرمجاز فعالیت میکردند، خبر داد و گفت: بار مصرفی این تعداد دستگاه تقریباً معادل ۱۳۰۰ مگاوات است؛ ظرفیتی که از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر نیز بیشتر محسوب میشود و فشار قابلتوجهی به شبکه برق وارد میکند. این پدیده در بین برخی از کشاورزان هم دیده شده است و این کار مصداق حرامخوری و تضییع حق دیگران است.
کاهش ۳ درصدی اوج بار مصرف برق با همکاری مردم
علیآبادی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر صرفهجویی و مدیریت مصرف، گفت: در روزهای تلخی که دشمن تأسیسات آبشیرین و بخشی از خطوط را هدف قرار داده بود، از مردم درخواست کردم در مصرف برق همکاری کنند و مردم در همان لحظات حدود ۲ هزار مگاوات از مصرف برق کشور را کاهش دادند. با خاموش کردن حتی یک لامپ و با همکاری مردم و تلاش مجموعه صنعت برق، اوج بار مصرف برق در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به پیشبینیها سه درصد کاهش یافت و حدود ۲۸۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز از شبکه برق کشور حذف شد.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به بومیسازی فناوری خودروهای برقی، بر گسترش استفاده از این خودروها تأکید کرد.
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