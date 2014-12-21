پیکر دو شهید گمنام در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دوستدار اهل بیت (ع) کلانشهر کرج امروز با همراهی دسته جات عزاداری علاوه بر سوگواری در سالروز رحلت پیامبر خاتم و فرزند بزرگوارشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) پیکر دوشهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس را از مسیر میدان شهدا تا امامزاده حسن (ع) تشییع کرده و با حضور پرشکوه خود بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

در آیین تشییع پیکر مطهر این دو شهید گمنام علاوه بر مردم، خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از نیروهای مسلح حضور داشتند.

این شهدای گمنام که با تازگی پیکر آنها تفحص شده است 17 و 20 سال دارند و پیکر مطهر آنها در مناطق عملیاتی خیبر و والفجر مقدماتی تفحص شده است.

پیکر پاک این والامقامان پس از تشییع برای اجرای مراسم رسمی گرامیداشت به شهرک خاتم الانبیا منتقل و در بوستان شهدای گمنام این شهرک به خاک سپرده شد.