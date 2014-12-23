لاریجانی درگذشت مرتضی احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مرتضی احمدی بازیگر و گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون را تسلیت گفت. متن کامل پیام لاریجانی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

درگذشت هنرمند باسابقه و پیشکسوت عرصه بازیگری و گویندگی مرحوم مرتضی احمدی موجب تأسف شد.

نقش‌ها و هنر بیان مرحوم احمدی همواره برای مردم دلنشین بود و به همین دلیل هیچگاه هنر خود را از بطن مردم و جامعه دور نساخت تا به‌ عنوان چهره‌ای ماندگار باقی بماند.

اینجانب فقدان مرحوم مرتضی احمدی را به جامعه هنری، دوستداران و خانواده آن مرحوم تسلیت گفته، برای آن هنرمند فقید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند طلب می‌کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی