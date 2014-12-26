محمد پوركاظمي در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه دو سوم حجم آب دریاچه ارومیه کاهش یافته و شوری آن به بیش از 400 قسمت در هزار رسیده است، فعلا هیچگونه آرتمیای فعال و زنده در دریاچه وجود ندارد و بیشتر به صورت سیست آرتمیا در داخل بستر نمکی قرار دارند ضمن اینکه هیچ‌گونه بهره برداری از آن نمی‌شود.

وی اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده توسط مرکز تحقیقات آرتمیای دریاچه ارومیه تعداد سیست‌های ذخیره شده 10 الی 20 عدد در هر متر مکعب است.

پورکاظمی افزود: در همین راستا ما برای احیای ذخایر آرتمیا دو طرح را پیشنهاد کرده‌ایم؛ طرح اول تشکیل بانک سیست و بانک ژن آرتمیاست که ما برای آن درخواست 2 میلیارد تومان اعتبار کرده‌ایم و طرح دوم طرح 5 هکتاری بازسازی ذخایر آرتمیا و احیای این ذخایر است که برای آن نیز از محل اعتبارات دریاچه ارومیه درخواست 3 میلیارد تومان اعتبار نموده‌ایم.

وی با بیان اینکه طرح‌ها ارایه شده، در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفته و توسط کمیته علمی استان و کشوری تایید شده است، گفت: ما کمیته علمی تخصصی احیای ذخایر آرتمیا را تشکیل دادیم، کلیه متخصصین را از سطح کشور دعوت کردیم، تقسیم وظایف انجام شده و این کمیته بعنوان پشتیبان مرکز ما انجام وظیفه خواهد کرد.

رئيس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور با اشاره به اینکه در 10 هکتار از اراضی و استخرهای دشت فسندوز تکثیر و پرورش آرتمیا انجام شده و نتایج خوبی نیز داشته است، گفت: ما می‌خواهیم این موضوع را اثبات کنیم که هر جا استخرهای آب شور درحد 100 تا 180 قسمت در هزار وجود داشته باشد؛ می‌توان آرتمیا را پرورش داد.

پورکاظمی با اشاره به تفاهم نامه موسسه تحقيقات علوم شيلاتي و سازمان فائو افزود: طبق این تفاهم نامه ما متعهدیم سالانه حدود 500 هزار یورو به حساب فائو واریز کنیم تا بتوانیم کارشناسان و خبرگان آرتمیا را کشورهای مختلف جهان به ارومیه بیاوریم که بعنوان یک کادر فنی کمک کنند دانش و تجربیات جهانی را در آنجا پیاده نماییم و حتی بتوانیم به کشورهای منطقه نیز کمک‌های علمی و فنی کنیم.

وی اضافه کرد: در همین راستا از استان درخواست کردیم مبلغ 2 میلیون یورو از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم این کار را عملی کنیم.