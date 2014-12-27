رشد ۲۰۰ درصدی جذب سواد آموز در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر پیش از ظهر شنبه به مناسبت هفته سوادآموزی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: برابر مقررات، کسانی که مهارت خواندن و نوشتن ابتدایی و انجام محاسبات چهار عمل اصلی ریاضی را نداشته باشند بی‌سواد قلمداد می‌شوند.

وی افزود: اما در نظام اجتماعی، ابعاد بی سوادی محدوده وسیع‌تری دارد و سواد ابعاد فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و اقناعی دارد که به فرد کمک می کند زندگی و مشارکت اجتماعی خود را بهبود ببخشد؛ هر کس که محروم از آنان باشد بی‌سواد محسوب می‌شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: حدودا بیش از ۷۰۰ میلیون بی سواد در دنیا وجود دارد که ۲۵۰ میلیون نفر از آنان کودکان هستند و دو سوم این جمعیت را نیز زنان و دختران تشکیل می‌دهند.

دانش فر افزود: با وجود همه تلاش هایی که از سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برای مبارزه با بی سوادی در دنیا صورت گرفته است، اما تنها یک درصد از آمار جمعیت بی سواد دنیا کاسته شده است که رقم بسیار کمی است.

وی گفت: در کشور ایران که از دیرباز مهد علم و دانش جهان بوده، امروز نیز شاهد پیشرفت‌های زیادی در علم و دانش روز هستیم؛ اما طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، در گروه سنی بالای شش سال، ۹ میلیون و ۹۱۷هزار نفر بی سواد در کل کشور وجود دارد.

معاون آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: از این تعداد بی سواد در کشور، سه میلیون و ۶۵۴ هزار نفر، در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال قرار دارند که مسئولیت سواد آموزی آنان با آموزش و پرورش است.

غلامرضا دانش فر خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۶۸، پیامی در خصوص نهضت سواد آموزی داشتند که به خوبی اجرا نشده است و گرنه وضعیت امروز ما در حوزه سوادآموزی اینگونه نبود.

وی اضافه کرد: امام در پیامشان لفظ آموزش همگانی را به کار بردند و از همه خواستند تا به شکل بسیج عمومی و کار ضربتی، در راستای ریشه کن شدن بی سوادی در کشور اقدام شود.

دانش‌فر بیان داشت: امروز این مسئولیت تنها به دوش آموزش و پرورش که یک نهاد دولتی است واگذار شده و به همین دلیل علیرغم همه تلاش های صورت گرفته، کاهش قابل ملاحظه ای در امر بی سوادی شاهد نیستیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه کمبود منابع مالی و نیروی انسانی کیفی از مهم ترین مشکلاتی است که اجازه نمی دهد آموزش و پرورش بتواند در حوزه سوادآموزی به موفقیت‌های بیشتری برسد، افزود: باید اول مردم و سپس همه ارگان ها برای ریشه کن شدن بی سوادی در جامعه نقش آفرینی کنند تا این امر سریعتر محقق شود.

دانش فر گفت: سوادآموزی هسته اصلی آموزش است که بدون آن برخی اهداف غیرقابل دسترسی است و بین سواد با پیشرفت اجتماعی و فرهنگی جامعه و خودباوری و عزت نفس افراد، رابطه مستقیمی وجود دارد.

وی، تقویت نظام آموزشی را یکی از اهداف اداره کل متبوعش خواند و ادامه داد: بنا داریم از برنامه ریزی ملی به سمت برنامه ریزی استانی برویم و ازعرضه محوری به سمت تقاضا محوری تغییر برنامه دهیم.

این مسئول اضافه کرد: استفاده بهینه از مردم، آموزش مخاطب خاص، آموزش فرد به فرد، توسعه و تعمیق سواد، آموزش چند رسانه ای و چند محتوایی از جمله برنامه های استانی آموزش و پرورش بوشهر در حوزه سواد آموزی است.

وی جمعیت بی سواد بالای شش سال استان را طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، ۱۰۹ هزار و ۶۲۱ نفر اعلام کرد و افزود: در گروه سنی ۱۰ تا ۲۹ سال استان ۹۷.۶۰ درصد افراد باسواد هستند.

گفتنی است، از تاریخ ششم تا دوازدهم دی ماه به نام "هفته سواد آموزی" نامگذاری شده است.