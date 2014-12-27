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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

گرجی زاده عنوان کرد:

شش شهر کهگیلویه و بویراحمد فاقد مرکز فرهنگی کودکان و نوجوانان هستند

شش شهر کهگیلویه و بویراحمد فاقد مرکز فرهنگی کودکان و نوجوانان هستند

یاسوج – مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: شش شهر چرام، قلعه رئيسی،ديشموک، سوق، سرفارياب و چاروسا فاقد مرکز فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گرجی زاده بعدازظهر شنبه در دیدار با نماینده شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، لنده وچرام در مجلس افزود: عدم وجود مراکز فرهنگی در این شهرها یکی از دغدغه های جدی مسئولین این نهاد است.

وی بر بسترسازی برای رشد و پرورش استعداد های کودکان و نوجوانان استان تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه زیرساخت های لازم برای این مهم در استان بسیار کم است.

گرجی زاده اظهار داشت: گسترش فعالیت های کانون در شهرستان های کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده  در اولویت این نهاد است.

وی مرکز دهدشت  را یکی از مراکز با سابقه، فعال و مطرح در سطح استان عنوان کرد و گفت: توسعه جمعیتی و بافت شهری آن و وجود مربیان توانمند و متعهد و اعضای کودک و نوجوان مستعد، توسعه این مرکز را  ضرورت می بخشد.

وی بر لزوم ایجاد شعبه دوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و واحد پستی در این شهر تاکید کرد و خواستار حمایت مسئولین شهری از این مهم شد.

نماینده مردم کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده  در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: در زمینه  احداث مرکز دوم کانون در دهدشت  و تأمین زمین با همکاری شهرداری و مسکن شهرسازی اقدامات لازم انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین علی‌محمد بزرگواری ضمن تقدیر از پیگیری های مدیر کل کانون استان برای توسعه  فضاهای فرهنگی در شهرستان ها گفت: این گونه هزینه ها سرمایه گذاری برای نسل های آینده است و هزینه نیست.

وی بیان داشت: تربیت و پرورش نسل کودک و نوجوان امروز، آینده ای روشن و درخشان را برای کشور ترسیم خواهد کرد.

برگواری همچنین با اشاره به عنوان سال جاری افزود: امسال سال فرهنگ است و شهرستان کهگیلویه به عنوان یک شهرستان نخبه پرور نیازمند حمایت بیشتر برای احداث مراکز فرهنگی کودکان و نوجوانان است.

کد مطلب 2450274

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