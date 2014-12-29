به گزارش خبرنگار مهر چندی پیش مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزیان از کاهش تولید ماهی قزل آلا در کشور به دلیل واردات تخم چشم زده آلوده خبر داده بود.
ارسلان قاسمی در این زمینه به مهر گفت: تولید این ماهی در کشور به دلیل برخی بیمبالاتیها و سودجوییهایی که اتفاق افتاده در معرض خطر قرار گرفته؛ واردات نهادهها و تخم چشم زده آلوده طی سالهای گذشته باعث شد بیماری ویروسی (VHS)در جمعیت قزلآلا شیوع پیدا کند و به همین دلیل ما در سالجاری با کاهش 40 تا 45 درصدی تولید مواجه هستیم.
در همین راستا حسن صالحی، رییس سازمان شیلات و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی ماهی قزل آلا در سه استان لرستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری قسمتهایی از مزارع را دچار مشکل کرده بود، گفت: خوشبختانه در تابستان گذشته با نظارت دامپزشکی این مزارع خشک و ضدعفونی شدند.
صالحی در زمینه کاهش تولید ماهی قزل آلا با مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی آبزیان عقیدهای مشابه داشت اما میزان این کاهش را بسیار کمتر از 45 درصد عنوان کرد و افزود: بررسیهای همکاران ما نشان میدهد که میزان کاهش تولید ماهی قزلآلا حداکثر 10 تا 11 درصد است و ما 45 درصد کاهش تولید را قبول نداریم.
بر اساس این گزارش در پی مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش تولید ماهی قزل آلا مباحثی نیز در مورد احتمال افزایش قیمت این ماهی به راه افتاده بود.
مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور در همین زمینه با بیان اینکه در حال حاضر قیمت این ماهی در بازار داخلی 14 هزار تومان است به مهر اظهار داشت : احتمال افزایش قیمت ماهی قزل آلا به چند دلیل وجود دارد که اولین مسئله همین کاهش تولید است و موضوع بعدی استفاده دلال ها از این داستان است. ضمن اینکه هر چه به شب عید نزدیک تر می شویم تقاضا برای این ماهی افزایش پیدا می کند.
همچنین مهدی یوسفخانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفتگو با مهر افزود: در صورتی که تولید قزلآلا با کاهش 40 تا 45 درصدی همراه باشد، قیمت این نوع ماهی به 20 هزار تومان خواهد رسید.
اما معاون وزیر جهاد کشاورزی با این موضوع مخالف است؛ صالحی در مورد احتمال افزایش قیمت ماهی قزل آلا افزود: با توجه به نرخ تورم، افزایش هزینههای کارگری، نهادهها و سایر هزینههای مزارع در سالجاری درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی یک درصد طبیعی مانند سالهای گذشته است و میزان کاهش تولید آنقدر نیست که تغییر قیمت ایجاد کند ضمن اینکه سایر محصولات شیلاتی با افزایش تولید همراه بودهاند و این کاهش را پوشش میدهند.
گفتنی است: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم ماهی قزلآلای با کیفیت حدود 14 هزار تومان است.
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