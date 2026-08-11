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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

برداشت برنج در آمل از مرز ۶۵ درصد گذشت

برداشت برنج در آمل از مرز ۶۵ درصد گذشت

آمل- عملیات برداشت برنج در شهرستان آمل با به‌کارگیری یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه کمباین ادامه دارد و تاکنون حدود ۲۸ هزار هکتار از شالیزارهای این شهرستان زیر پوشش عملیات برداشت قرار گرفته است.

محمد هادی‌زاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت برداشت برنج در این شهرستان اظهار کرد: روند برداشت محصول در شالیزارهای آمل مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده در حال انجام است و تاکنون ۶۵ درصد از سطح ۴۳ هزار هکتاری اراضی شالیزاری شهرستان برداشت شده است.

وی افزود: حدود ۲۸ هزار هکتار از شالیزارهای آمل تاکنون وارد مرحله برداشت شده و استفاده گسترده از تجهیزات مکانیزه موجب سرعت بخشیدن به این فرآیند و کاهش احتمال خسارت و افت کیفیت محصول شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه کمباین در مزارع شهرستان فعالیت دارند، گفت: حضور به‌موقع ماشین‌آلات در مناطق مختلف شالیزاری از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است تا عملیات برداشت در زمان مناسب انجام شود و از بروز خسارت به محصول جلوگیری شود.

هادی‌زاده ادامه داد: مکانیزه شدن برداشت علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و تسریع در جمع‌آوری محصول، نقش مهمی در حفظ کیفیت برنج و مدیریت نیروی کار دارد و می‌تواند به افزایش بهره‌وری و سودآوری شالیکاران کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مرحله برداشت در زنجیره تولید برنج، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب کمباین‌ها و نظارت بر روند برداشت با هدف جلوگیری از اتلاف محصول و حفظ کیفیت برنج تولیدی در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و فراهم کردن دسترسی آنان به تجهیزات مکانیزه، بخشی از برنامه‌های این مجموعه برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان است.

وی افزود: ادامه برداشت به شکل اصولی و مکانیزه می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، به پایداری تولید برنج و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

کد مطلب 6914370

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