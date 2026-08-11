احتمال تعطیلی پاساژ مهستان تهران قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی قمی، در تشریح اقدامات مدیریت شهری این منطقه با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ اقدامات مختلفی در منطقه انجام شد که یکی از کارهای مهم، تجمیع پلاک‌ها و صدور پرونده‌های شهرسازی بود.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال نیز با وجود شرایط جنگی، حدود ۸۷ پرونده در حوزه معاونت فنی و شهرسازی صادر شده و عملیات پیاده‌روسازی در نقاط مختلف منطقه در حال اجراست.

قمی با اشاره به پروژه‌های عمرانی منطقه ۱۱ گفت: یکی از خیابان‌های مهم شهر تهران، محور میدان انقلاب تا میدان تجریش است که مناطق ۱۱، ۳ و یک را دربرمی‌گیرد و عملیات بهسازی این محور در محدوده منطقه ۱۱ از اواخر سال گذشته آغاز شده است.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: در خیابان آذربایجان غربی نیز دو پروژه آماده شده و عملیات دیوارکشی و آماده‌سازی آنها انجام شده است.

وی همچنین به اجرای پروژه‌های ورزشی در منطقه اشاره کرد و گفت: عملیات مجموعه ورزشی شهید… از سال گذشته آغاز شده و در روزهای پایانی قرار دارد و امیدواریم این پروژه به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

قمی افزود: در حوزه بیمارستان نیز پروژه‌ای در منطقه در حال پیگیری است که روند اجرای آن از سال گذشته با جدیت دنبال شده و امیدواریم تا پایان امسال به نتیجه برسد.

اجرای ۱۶۳ شب برنامه اجتماعی

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به جایگاه این منطقه در مرکز شهر تهران گفت: در حوزه اجتماعی نیز اقدامات مختلفی انجام شده و در مجموع حدود ۱۶۳ شب برنامه در منطقه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پشتیبانی و حمایت از برخی برنامه‌ها از جمله برنامه‌های میدان رازی در دستور کار قرار دارد.

قمی با اشاره به اقدامات حوزه فضای سبز و خدمات شهری اظهار کرد: در این بخش نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است که از جمله آنها می‌توان به احداث و بازسازی حدود هشت مورد سرویس بهداشتی اشاره کرد.

وی افزود: برخی از این پروژه‌ها از مطالبات چندساله شهروندان بوده و تلاش شده است این درخواست‌ها به سرانجام برسد.

قمی همچنین از اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی در منطقه خبر داد و گفت: حدود ۳۱ پروژه در حوزه‌های مختلف در دست اجراست که برخی از آنها طی ماه‌های آینده افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع نامگذاری معابر نیز اظهار کرد: با توجه به شهدای عزیز و ظرفیت‌های موجود در منطقه، موضوع نامگذاری برخی معابر به نام شهدا نیز در حال پیگیری است.

شناسایی ۳۹ نقطه اصابت در منطقه ۱۱

شهردار منطقه ۱۱ تهران در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به منطقه در جریان جنگ رمضان گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات ما در این مدت، مدیریت آثار جنگ بود.

قمی افزود: از میان ۲۲ منطقه تهران، منطقه ۱۱ جزو مناطقی بود که میزان اصابت بالایی داشت. بررسی آمار همچنان ادامه دارد، اما تاکنون نزدیک به ۳۹ نقطه اصابت در منطقه شناسایی شده و بیش از ۱۱۱ موشک به این محدوده اصابت کرده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به ساختمان‌های مسکونی گفت: در برخی نقاط ساختمان‌ها به‌طور کامل تخریب شدند و در یکی از موارد در خیابان شهید کریمی و محدوده چهارراه لشکر، یک ساختمان مسکونی دچار تخریب شد که تعدادی از ساکنان آن نیز در این حادثه آسیب دیدند.

قمی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی منطقه در جریان جنگ نیازمند بازسازی شدند، گفت: حدود ۹۵۳ واحد مسکونی نیاز به بازسازی داشتند و طی سه تا چهار ماه اخیر روند بازسازی این واحدها دنبال شده است.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: ۴۶۳ واحد که آسیب‌های جزئی داشتند، بازسازی شده و این بخش از کار به پایان رسیده است.

وی افزود: براساس دستور شهردار تهران، شهرداری موظف است در کنار شهروندان آسیب‌دیده قرار گیرد، شرایط لازم برای ساخت‌وساز واحدها را فراهم کند و در تأمین هزینه‌های مورد نیاز مردم نیز تا زمان ساخته‌شدن املاک همراهی داشته باشد.

اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان برای حمایت از آسیب‌دیدگان

قمی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده از خانواده‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: در این زمینه حدود ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و خانواده‌های آسیب‌دیده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: همکاران منطقه طی سه ماه اخیر شناسایی خانواده‌های آسیب‌دیده و معرفی آنها برای دریافت.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با تأکید بر ضرورت رفع ناایمنی پاساژهای مرکز شهر گفت: اگر برای حفظ ایمنی مردم لازم باشد، نسبت به تعطیلی پاساژ مهستان اقدام خواهیم کرد؛ امنیت شهروندان، کسبه و غرفه‌داران برای ما اولویت دارد.

قمی با اشاره به مسئولیت شهرداری در حوزه ایمنی اماکن عمومی اظهار کرد: در کنار ایمنی منازل مسکونی، ایمنی اماکن عمومی نیز موضوع مهمی است و پاساژهایی مانند علاءالدین، شانزلیزه و سایر مراکز تجاری خیابان جمهوری باید از نظر نواقص و ناایمنی مورد رسیدگی قرار گیرند.

بخش عمده نواقص پاساژ علاءالدین برطرف شد

وی با اشاره به وضعیت پاساژ علاءالدین گفت: این مجموعه یکی از مراکز پرتردد شهر تهران است و اقدامات مختلفی در آن در حال انجام است که از جمله می‌توان به موضوعات مربوط به آتش‌نشانی، اقدامات عمرانی، آسانسورها، راه‌پله‌ها و سیستم‌های اطفای حریق اشاره کرد.

شهردار منطقه ۱۱ افزود: بخش عمده این اقدامات انجام شده و در حال حاضر منتظر تأیید سازمان آتش‌نشانی هستیم.

قمی درباره پاساژ شانزلیزه نیز گفت: از سال گذشته پیگیری‌های لازم درباره این مجموعه انجام شده و اقدامات عمرانی نیز صورت گرفته است. قراردادی با یک شرکت برای رفع نواقص منعقد شده بود و قرار بود این اقدامات تا اردیبهشت‌ماه به پایان برسد، اما هم‌زمانی اجرای پروژه با ایام جنگ موجب شد برخی پیمانکاران حضور مستمر نداشته باشند.

وی ادامه داد: با این حال، براساس گفت‌وگوهای انجام‌شده با مسئولان مربوطه، اقدامات همچنان در حال انجام است و همکاران ما در نواحی و منطقه نیز موضوع را پیگیری می‌کنند.

احتمال تعطیلی پاساژ مهستان در صورت تداوم ناایمنی

قمی با اشاره به وضعیت پاساژ مهستان اظهار کرد: جلسات مختلفی با مالکان، کسبه و مسئولان برگزار شده و دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است، اما متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این مجموعه انجام نشده است.

وی افزود: جلسات متعددی در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار و صورت‌جلسه‌هایی نیز با حضور و امضای افراد مختلف تنظیم شده، اما هنوز اقدام عملی مورد انتظار انجام نشده است.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد و اگر برای حفظ ایمنی مردم لازم باشد، حتی نسبت به تعطیلی این مجموعه اقدام می‌کنیم.

قمی گفت: انجام چنین کاری برای ما خوشایند نیست، اما امنیت مردم و همچنین کسبه و غرفه‌دارانی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند، برای ما اهمیت بیشتری دارد و این مسئولیت را باید با جدیت پیگیری کنیم.

رفع نواقص پاساژ آلومینیوم در حال انجام است

وی درباره پاساژ آلومینیوم نیز اظهار کرد: بنیاد مستضعفان قراردادی منعقد کرده و اقدامات لازم برای رفع نواقص در حال انجام است. بخشی از فعالیت‌های مربوط به سیستم اطفای حریق نیز انجام شده و اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.

قمی با اشاره به بدهی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، این مجموعه به دلیل کسری پارکینگ و مسائل مربوط به ماده ۷۷، حدود ۱۳۸ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.

وی افزود: هفته گذشته جلسه ماده ۷۷ برگزار شد و اسناد و مدارک مربوطه از سوی شهرداری و پاساژ آلومینیوم ارائه شد و اکنون موضوع در دست بررسی است تا میزان بدهی مشخص و تعیین تکلیف شود.

توقیف ۴۰ پلاک از پاساژ علاءالدین بابت بدهی

شهردار منطقه ۱۱ تهران در ادامه با اشاره به بدهی پاساژ علاءالدین اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، موضوع رفع ناایمنی این مجموعه را پیگیری کرده‌ایم و هم‌زمان بحث بدهی آن به شهرداری تهران نیز مطرح بوده است.

قمی افزود: در خصوص ساختمان اصلی پاساژ علاءالدین حدود ۵۴ میلیارد تومان بدهی به شهرداری مطرح شده که پیش از جنگ و در ماه رمضان درباره آن تصمیم‌گیری و حکم مربوطه صادر شد.

وی ادامه داد: پس از صدور حکم، حدود ۴۰ پلاک متعلق به صاحبان پاساژ علاءالدین توقیف شده و اکنون در حال ورود به مرحله کارشناسی و سپس مزایده هستیم.

قمی تأکید کرد: این اقدامات از طریق مراجع قانونی و با انجام کارشناسی‌های لازم صورت می‌گیرد و امیدواریم در روزهای آینده مراحل کارشناسی انجام و پس از آن مزایده برگزار شود تا منابع مربوط به شهرداری بازگردد.

منابع وصول مطالبات صرف امور شهری می‌شود

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: منابع حاصل از وصول بدهی‌ها لزوماً فقط در منطقه ۱۱ هزینه نمی‌شود، بلکه مبالغ وصول‌شده از بدهکاران شهرداری برای امور شهری و خدمت‌رسانی به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: از جمله این موارد می‌توان به توسعه تاکسی‌های برقی، آسفالت معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد.



قمی، درباره آخرین وضعیت برخی پروژه‌های منطقه اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود برطرف شده، اما به دلیل مسائل ناشی از جنگ، روند اجرای برخی پروژه‌ها چند ماه به تأخیر افتاد که این موضوع طبیعی است.

وی افزود: در برخی ساختمان‌هایی که تغییر کاربری به تجاری داشته‌اند، مواردی از سوی سازمان آتش‌نشانی مطرح شده بود که بخش قابل توجهی از این موارد برطرف شده است؛ از جمله در برخی نقاط دیوارکشی و اصلاحات مورد نیاز انجام شده و کار در آستانه اتمام قرار دارد.

پیگیری اصلاحات ایمنی ساختمان‌ها

قمی ادامه داد: در بخش‌هایی از ساختمان و زیرزمین‌ها نیز مواردی درباره تجهیزات و الزامات ایمنی آتش‌نشانی وجود داشت که برای رفع آنها با آتش‌نشانی هماهنگی شده است. بخش زیادی از مشکلات برطرف شده، هرچند برخی موارد همچنان در حال پیگیری است.

وی درباره موضوع بازگشت کاربری‌ها نیز گفت: بخشی از مسائل موجود به پرونده‌های ماده ۱۰۰ مربوط می‌شود. همچنین در برخی واحدهای تجاری، موضوع کسری پارکینگ مطرح است.

شهردار منطقه ۱۱ اضافه کرد: وجود واحدهای تجاری و غرفه‌هایی که نیاز به پارکینگ دارند، در شرایطی که امکان پارک خودرو در خیابان جمهوری اسلامی محدود است، موجب می‌شود برخی مراجعه‌کنندگان خودروهای خود را در کوچه‌های اطراف و مقابل منازل مسکونی پارک کنند که این مسئله برای شهروندان مشکلاتی ایجاد می‌کند. این موضوع نیز در حال پیگیری است.

افزایش آمادگی مدیریت شهری پس از جنگ

قمی در ادامه با اشاره به تجربه جنگ و ضرورت آمادگی مدیریت شهری گفت: با وقوع جنگ، مدیریت شهری باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط اضطراری داشته باشد و پس از آن نیز اقدامات لازم برای تقویت این آمادگی انجام شد.

وی افزود: در ستادهای مدیریت بحران، تجهیزات مختلف از جمله مواد غذایی، آب معدنی، چادر و سایر اقلام مورد نیاز تهیه و در نقاط مختلف مستقر شده است.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: اگرچه در جریان جنگ استفاده گسترده‌ای از بخشی از این تجهیزات صورت نگرفت، اما این آمادگی برای شرایط احتمالی آینده ایجاد شده است.

پیش‌بینی ظرفیت اسکان ۱۳۰ هزار نفر

قمی با اشاره به یکی از برنامه‌های مهم مدیریت شهری اظهار کرد: یکی از اقدامات سنگین ما در جریان رویدادهای مختلف، موضوع اسکان شهروندان بود. با توجه به حضور مردم از استان‌های مختلف، ظرفیت اسکان حدود ۱۳۰ هزار نفر پیش‌بینی و برای آن تجهیزات و امکانات مختلف آماده شد.

وی افزود: برای این منظور از ظرفیت‌های مختلف از جمله مراکز دولتی، نظامی و آموزشی استفاده شد و در این زمینه از همکاری ارتش و مجموعه دانشگاه افسری نیز استفاده کردیم.

قمی ادامه داد: نقاط مختلفی در منطقه برای اسکان شناسایی و بخشی از این ظرفیت‌ها تجهیز و آماده شد و این تجربه، یک مانور مناسب برای مدیریت موضوع اسکان در شرایط خاص بود.

شناسایی فضاهای جدید برای مدیریت بحران

شهردار منطقه ۱۱ گفت: در کنار ظرفیت‌هایی که در این مدت آماده شد، فضاهای دیگری نیز برای اسکان و مدیریت شرایط اضطراری شناسایی شده که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده و بخشی دیگر نیز آماده است.

وی تأکید کرد: اگر شرایط مشابهی در تهران ایجاد شود، مدیریت شهری می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند و تجربه به‌دست‌آمده نیز نتایج خوبی به همراه داشته است.

قمی با اشاره به تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران اظهار کرد: از نظر زیرساختی، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در بخش‌های مختلف تهران خریداری و آماده شده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم هیچ‌گاه نیاز به استفاده از این تجهیزات و ظرفیت‌ها پیش نیاید، اما امروز ۲۲ منطقه تهران آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط اضطراری دارند و سطح آمادگی مدیریت شهری نسبت به پیش از جنگ افزایش یافته است.