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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

پزشک قلابی در خرم‌آباد دستگیر شد

پزشک قلابی در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری پزشک قلابی و کلاهبردار در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت شکایات متعدد از سوی تعدادی از طلافروشان شهرستان خرم‌آباد مبنی بر اینکه فردی با ترفندهای متقلبانه به واحدهای صنفی آنها مراجعه و با معرفی خود به‌عنوان پزشک، اقدام به خرید طلا کرده و در ظاهر مبالغ را از طریق انتقال وجه در بستر فضای مجازی واریز کرده، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان متخصص پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: این متهم که با تظاهر به جایگاه اجتماعی پزشک اعتماد طلافروشان را جلب کرده بود، پس از انجام خریدها، با رسیدهای جعلی و غیرواقعی در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد. باتوجه‌به نبود ردپای مستقیم از این پزشک قلابی، تیم‌های عملیاتی اداره جعل و کلاهبرداری با اقدامات تخصصی و پایش‌های دقیق، موفق به شناسایی هویت واقعی وی شدند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، افزود: با هماهنگی قضایی، مأموران در عملیاتی ضربتی، این پزشک قلابی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. در بررسی‌های تخصصی مشخص شد که این کلاهبردار با هک حساب چندین کاربر خارج از استان و دسترسی به اطلاعات بانکی آن‌ها، این عملیات مجرمانه را طراحی و اجرا کرده است. خوشبختانه هویت تمامی مال‌باختگان شناسایی و اموال مسروقه (طلاها) و وجوه حاصل از این کلاهبرداری به طور کامل به آنها مسترد شد.

سرهنگ احمدی خطاب به سارقان و کلاهبرداران، تأکید کرد: به‌تمامی افرادی که در سودای کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد مردم هستند، هشدار می‌دهیم که پلیس آگاهی با پرسنل مجرب و استفاده از امکانات و دانش روز، در هر نقطه‌ای به دنبال شماست. برای این پلیس فرقی نمی‌کند که با چه پوشش یا عنوانی مرتکب جرم شوید؛ دیوار اعتماد مردم، حریم امن پلیس است و هرگونه تعدی به این حریم، با برخورد سخت و بدون مماشات قانون همراه خواهد بود.

کد مطلب 6914372

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    نظرات

    • سعادت IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      2 0
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      یعنی دیگه از هر ترفندی برای کلاهبرداری دیگه استفاده می کنند
    • FR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
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      چه عجیب!!!

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