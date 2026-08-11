به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار پادکستی به همراه تصاویر و عبارات توهینآمیز نسبت به رهبر شهید انقلاب در «کتاب نوار»، این مجموعه بیانیهای را منتشر کرد که به شرح زیر است:
در روز جاری (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) باخبر شدیم که مدتی قبل، قسمتی از یک پادکست بر روی سایت و اپلیکیشن نوار منتشر شده که حاوی محتوایی توهینآمیز و ناقض قوانین جاری کشور بوده است. با پیگیری دادستانی محترم، نوار فوراً اقدامات لازم را انجام داد: این محتوا را حذف کرد و پادکست متخلف در پلتفرم نوار مسدود شد. همچنین، نوار با ذکر توضیحات زیر، در حد توان خود در راستای جبران موضوع تلاش خواهد کرد:
نوار پلتفرمی اینترنتی است و در انتقال محتوا از تولیدکننده به مصرفکننده، نقش «سکو» را ایفا میکند. بر اساس این ماهیت، پادکستها در نوار از طریق یک موتور بازخوانی بسترهای انتشار جهانی بهصورت خودکار منتشر میشوند. پادکستهایی که بدون تخلف از قوانین کشور فعالیت خود را آغاز کرده باشند، به این موتور بازخوانی اضافه میشوند و قسمتهای جدید آنها، بهصورت خودکار بر روی سکوی اینترنتی نوار منتشر میشوند. در کنار این موتور، نوار از یک سیستم پایش هوشمند استفاده میکند تا از انتشار محتواهای متخلف پیشگیری کند. متأسفانه محتوای موردبحث نیز از طریق بازخوانی خودکار به نوار اضافه شده بود و در سیستم پایش، دیده نشده بود. بنابراین پس از اطلاع نوار از موضوع، این محتوا بهسرعت حذف شد.
همچنین، برای هماهنگی بیشتر این موتور خودکار با قوانین جاری کشور، نوار سریعاً برنامه جدیدی برای تقویت سیستم نظارت هوشمند خود بر محتواهای پادکستهای موجود بر روی سکو، تشکیل داد و قسمتهای ناقض قوانین را حذف کرد.
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