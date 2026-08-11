مجوز حضور بازیکن جنجالی و مهم استقلال در آستانه صدور

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال تهران که فصل گذشته جزو تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم محسوب شد و با عملکردش تاثیر بسزایی در صدرنشینی آبی ها قبل از وقفه لیگ به دلیل جنگ تحمیلی داشت با نامه فسخ یکرفه خود شوک جدی به هواداران این تیم وارد کرد.

با این حال آسانی به ایران بازگشت و ضمن دریافت مطالبات خود تصمیم به ادامه همکاری با باشگاه استقلال گرفت اما شایعات جدایی او و عدم بازگشت به جمع هم تیمی هایش به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی این تیم از سوی فیفا باعثزشد تا صدور کارت بازی آسانی تبدیل به چالش برای هواداران این تیم شود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد باشگاه استقلال ادامه فعالیت آسانی را بلامانع دانسته و از سازمان لیگ خواسته تا کارت بازی آسانی را صادر کند و هرگونه تبعات احتمالی نیز بر عهده خود این باشگاه خواهد بود.