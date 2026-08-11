معرفی سه جایگاه در بندرعباس برای عرضه بنزین با کارت آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری هرمزگان با تشریح آخرین تدابیر اتخاذشده برای ساماندهی توزیع بنزین در بندرعباس، اظهار کرد: سوختگیری با کارت شخصی در تمامی جایگاهها بهصورت شبانهروزی امکانپذیر است و برای استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها نیز تمهیدات مشخصی در نظر گرفته شده است. عرضه ۲۴ ساعته بنزین در سه جایگاه جدید دیگر نیز از امروز آغاز شده که شامل وحدت، پامرو و شهید داج (میدان شهید باهنر) است که به دیگر جایگاهها اضافه شدند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به برنامه جدید توزیع بنزین در بندرعباس اظهار کرد: در تمامی جایگاههای سوخت، شهروندان میتوانند بهصورت شبانهروزی با کارت سوخت شخصی خود بنزین دریافت کنند.
وی افزود: در جایگاههای شهید عوضپور و جرون به دلیل محدودیتهای ترافیکی، عرضه بنزین صرفاً با کارت شخصی انجام میشود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان ادامه داد: در جایگاه بلال نیز بهدلیل شرایط ترافیکی، امکان استفاده از کارت اضطراری جایگاه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح فراهم است و در سایر جایگاهها نیز کارت اضطراری توزیع بنزین وجود دارد.
قهرمانی با تأکید بر اینکه اولویت سوختگیری با کارت شخصی است، خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی جایگاهها در ساعات پایانی شب، کارتها با محدودیت تعداد تراکنش مواجه شوند که همکاری شهروندان را میطلبد.
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