خلیل راحتی مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی به منزل سیمن دانشور و جلال آلاحمد اظهار داشت: متاسفانه چندی قبل گزارشی از صدا و سیما و برخی رسانهها منتشر شد که ما قصد تخریب این منزل را داریم در حالی که مشخص نیست منبع این اظهار نظرها چیست؛ این منزل در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده و ما نیز قصد تخریب آن را به هیچ عنوان نداریم. برنامه ما برای این منزل مسکونی دو فاز دارد. نخست کار مرمت و تامین استحکام مورد نیاز و دیگر بخش مطالعات مردمی برای ایجاد کاربری برای آن.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در حال انجام فاز مطالعاتی به منظور بخش دوم این پروژه هستیم و در این زمینه سه دیدگاه هم مطرح شده است. برخی اعتقاد دارند به دلیل آنچه آلاحمد در کتابهایش آورده و آروزهایش برای این خانه و با توجه به فرزند نداشتن این زوج باید این محل به را به مکانی مبدل کنیم که کودکان و نوجوانان در آن حضور پیدا کرده و به نوعی به خواندن و نویسندگی علاقهمند شوند.
راحتی افزود: دیدگاه دیگر که از سوی خانواده آلاحمد و دانشور مطرح میشود این است که در این منزل، مرکزی حولحوش این دو نویسنده ایجاد شود که در واقع شبیه همان ساختار خانه موزههای شهرداری تهران است. دیدگاه سوم نیز به این اعتقاد است که باید این خانه را پاتوقی برای کتابخوانها حرفهای کرده و در آن یک کتابخانه حرفهای ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: ما دوست داریم به نوعی هر سه این اتفاقات در این منزل بیافتد. یعنی هم بحث داستان خوانی و نویسندگی مطرح شود و هم موزه داشته باشیم و هم مخاطبان کودک و نوجوان در آن حضور داشته باشند. به ویژه اینکه این حرفه نویسندگی در کشور ما یک حرفه پذیرفته شده نیست و این ساختمان میتواند مرکزی برای ارتقاء فرهنگ و ادبیات با حل این مساله باشد.
مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به ایجاد یک هیئت داوری و کارشناسی در سازمان خود برای این منظور اشاره کرد و گفت: ما یک ترکیب و گروه انسانی به منظور بهرهبرداری از عقل اجتماعی در سازمان ایجاد کردهایم تا در این زمینه مطالعه و تصمیمگیری کند. این افراد که همه از اساتید و متخصصان در این زمنیه هستند در شرکت مسقر هستند و برای این منظور جلسات منظمی هم دارند و البته تقاضا داریم همه کسانی که در این زمینه پیشنهاداتی دارند آن را به دست ما برسانند.
راحتی در ادامه با اشاره به مساله مرمت این منزل نیز گفت: ظاهر این حانه در جریان مرمت تغییر نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی در مورد اظهار نظر ورثه آلاحمد مبنی بر تشکیل هیئت امنایی برای اداره فعالیتهای این منزل در آینده گفت: شهرداری تهران این ملک را از ورثه خریده و الان مالک آن شهر تهران است. من البته قصد ندارم به مسائل حاشیهای در دوران زندگی سیمین دانشور که توسط این افراد ایجاد شد وارد شوم اما شهرداری تهران به عنوان مالک این منزل تاکنون در این زمینه تصمیمی نگرفته و ما نیز تا به حال اطلاعی در این زمینه کسب نکردهایم. قدر مسلم اما این است که مجموعه مدیریت شهری است که برای آینده این منزل تصمیم میگیرد.
راحتی همچنین درپاسخ به سوالی در مورد زمان راهاندازی این منزل با کاربری تازه گت: بهتر است به جای آنکه مانند یک پروژه عمرانی به دنبال زمان افتتاح باشیم به این فکر کنیم که از نظر مفهومی این مرکز باید چگونه کارکردی داشته باشد. این یک پروسه است و باید طی شود و من از همه متخصصان و علاقهمندان به ادبیات میخواهم که خواست خود از ما برای ایجاد یک ساختار تازه در این مکان را مطرح کنند.
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