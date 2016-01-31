جلد دوم دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجلد از دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران با سرپرستی علی اکبر ولایتی این روزها در انتشارات امیرکبیر مراحل آماده سازی و کارهای مربوط به پیش از چاپ را می گذراند.

جلد اول این دایره المعارف در سال ۹۰ به چاپ رسید و مسئولان انتشارات امیرکبیر در حال تدارک دیدن چاپ مجدد آن هستند تا هنگام چاپ دومین جلد، هر دو جلد در بازار نشر موجود باشند. به این ترتیب، جلد اول که با هزار و ۸۵ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت یک میلیون و ۲۴۰ هزار ریال به چاپ رسیده بود، به زودی به چاپ دوم می رسد.

دومین جلد این مجموعه هم در حال حاضر مراحل پیش از چاپ را طی می کند و قرار است طی روزهای آینده، با هزار و ۵۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به چاپ برسد.

دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران قرار است یک مجموعه ۵ جلدی باشد. این مجموعه توسط انتشارات امیرکبیر و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به چاپ می رسد.